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工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「工程師的社會地位高嗎」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇「工程師的社會地位高嗎」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

說到社會地位高的職業不少人會聯想到醫生、公務員、教師等，這讓一名網友好奇「工程師在大家心中的社會地位高嗎」，問題曝光掀起眾人熱議，沒想到答案超意外。

原PO在PTT發文表示，「前陣子跟學妹聚餐聊到社會地位高的工作，怎知她們不約而同地說工程師算社會地位高，但我覺得工程師很普通，入行門檻也沒有非常高，真要說地位高的應該是教授或醫生，想問廣大鄉民的看法如何？」

貼文一出，網友留言回應，「我以前是工程師，但我不覺得」、「工程師滿街跑，人人都可以是」、「普通吧！學歷和薪水高可是沒生活品質的代表」、「看薪水，有的領兩萬八也自稱工程師，跟台積電年薪百萬地工程師，兩者社會地位相差甚遠」、「現在很多職務都叫工程師，但薪水和工作內容根本不一樣」。

另外也有人提到，工程師分為很多種類，薪水等級大不同，應看職務內容來區分，「工程師分很多種，像研發、製程薪水較高，設備、物流就沒那麼好，薪資高低看的是專業領域」、「工程師從R&D到物流工程師，種類超級多」、「看產業跟公司，相同名稱的工程師在不同公司月薪差超多」。

薪水 PTT

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