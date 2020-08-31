同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

職場上人際關係很重要。女網友在《爆怨公社》發文，她是名年過40的二度就業婦女，前份工作是家族小企業中的行政，好不容易找到工作，即使工作量龐大，她看在同事間好相處的份上死命撐著，沒想到有天同事跟她借電腦登LINE印文件忘記登出，她才發現原來同事們都在背後說她壞話。

原Po表示，「我要抱怨我的前公司，我是一個四十多歲二度就業婦女，履歷因育兒而中斷過，在南部的求職路上走的並不平順」，某次好不容易有間家族小企業找她面試行政職缺，原Po指出「老闆說他們的小姐沒在加班的，下班留下來只是在那裡聊天打屁而已，薪水試用期是兩萬三，過試用期是兩萬五，好不容易有公司願意錄取我，我馬上答應了」。

正式上班才知道，工作量多到爆表，讓原Po連上廁所喝水的時間都沒有，每天無心加班一小時也是常態，工作量多到還需要帶回家做，原Po說「唯一能支撐我下去的，是這裡的同事很好相處」，某天，同事借她的電腦登LINE印文件忘記登出，原Po看到一則則訊息都是在說她的壞話，讓她心碎不已。

原Po表示同事們嫌她「想要準時下班、沒有責任心、不夠賣力、覺得工作量太多、抗壓力不足、帶工作回家做、裝可憐、建立更有效率的工作表格、愛現、家裡養貓、不是照顧小孩都沒時間了還養貓」，面對強烈批評，她決定要離職，原Po說「腦袋清醒後，我立馬提出辭職，同事們還在假惺惺的慰留我（噁）」。

目前她新工作已做了半年，同樣是行政職，現在的公司福利好、準時下班、薪水優渥，使她每天上班心情都很愉悅。原Po表示「昨天晚上幫孩子買飯時，路過前公司，看到已超過他們下班時間1小時了，全部的人都還在無薪加班。不知怎麼的，我心情好愉快」。

網友看完回應「我常常提醒別人，不要在工作的地方講私事，要保護自己」、「之前去過工廠當品檢，準時下班，同事真的會不爽，這是什麼不成文規定」、「可悲的社畜們，恭喜樓主解脫了，完全可以體會妳經過前公司的愉悅，聽妳這麼說看了也覺得爽」、「下班後的私人時間可是很寶貴的，我寧願去做照顧動物的志工，也不願當公司無薪的志工」。