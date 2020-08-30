資深職場女揭求職「3訣竅5提問」 網友大推：面試女王

新鮮人剛進入社會，要面試工作時，難免都會覺得茫然無措，不知道該如何表現才能穩穩拿到工作。就有一位超容易拿到offer（工作機會）的「面試女王」大方在PTT分享自己面試成功的「3訣竅」和「5提問」，受許多網友崇拜。

原po表示，「我的面試訣竅就是『1.要順著面試官的毛摸』、『2.要奴性』、『3.薪水不能要求高薪』，故，其實我都很容易拿到offer」。

而許多公司都會在面試的最後問「有沒有什麼問題要問的？」，這時原po就建議可以問「1.公司願景」、「2.有沒有要上市櫃」、「3.當初面試官怎麼踏入這一行」、「4.這幾年的工作有什麼樣的心情」、「5.有沒有什麼話想要求新人」。

這些面試小撇步被網友讚爆，「內湖面試女王」、「面試大師」、「面試大師開示了」、「真的覺得妳很強」、「問題不錯，謝謝姐姐分享」。也有網友不以為然，「奴性夠就可以」、「無聊，台大高材生只開30k當然隨便面都上，鄉民一堆蠢蛋」、「大師4ni（是妳），大師也沒有加班費對吧」。

還有許多網友更好奇「履歷怎麼寫」，「更想知道履歷要怎麼寫，要寫得好才有面試的機會吧」、「很好奇妳的履歷都怎麼寫，不然怎麼有這麼多面試」。