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他好奇為何8年級生不爽就離職？ 網友分析關鍵原因是「父母」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友敘述友人在公司受到挫折後立刻提辭職，讓他好奇的想知道是不是8年級生都沒有抗壓性。 圖／ingimage
一名網友敘述友人在公司受到挫折後立刻提辭職，讓他好奇的想知道是不是8年級生都沒有抗壓性。 圖／ingimage

常聽到有人會形容剛出社會的年輕人是「草莓族」，意思是指沒有抗壓性，一旦受挫挨罵就想離職，就像嬌嫩的草莓一樣，而現在的年輕人是不是真的動不動就想換工作呢？一名網友在PTT發文表示朋友在公司裡被老闆訓斥後，立刻辭職不幹了，讓他很好奇現在的8年級生是不是這麼隨興？

原PO形容7年級生和8年級生的差別，他認為7年級生若覺得公司一堆規定不合理的話，就會裝沒事地繼續撐下去，但如果是8年級生，可能隔天就寄辭職信了，而自己有個朋友是8年級生，就因為被老闆唸了一下，再加上跟團體的理念不合，竟然辭職不幹了，這樣的情形讓原PO訝異又好奇地問「8年級生是不是很常不爽就真的不做了？

貼文一出引起鄉民們的筆戰，大多數的人都一致認同原PO朋友的做法，「本來就不爽不要做，一堆老闆把自己看的太重要了」、「不然留下來幹嘛，不要以為忍就能解決問題」、「人生幹嘛遷就別人？不做最大啊」、「8年級的目前都沒有30歲的，選擇本來就多」、「嫌爛離職很正常」、「幹嘛那麼奴！你知道新人的實質薪資都沒增加嗎？所以他們離職成本很低啊」、「這跟幾年級沒關聯啦，衣食無憂的年輕人通病」。

還有網友分析年輕人離職率高的原因，「爸媽剛好是吃到台灣經濟起飛的那群，資本很厚，不缺小孩賺錢」、「一來8年級生才20多歲，沒家庭壓力，二來8年級生的父母大約是4、5年級生，正是啃食台灣經濟成長果實最兇的那群人，子女沒經濟壓力，所以當然可以不爽不要做」。

PTT 離職

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