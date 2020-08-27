任意資遣育嬰留職停薪員工 雇主恐挨罰30萬元
台北市勞動局今天表示，接獲民眾陳情，指自己育嬰留職停薪屆滿申請復職，卻被告知無多餘職缺且將被資遣。勞動局提醒，任意資遣育嬰留職停薪員工，恐吃最高新台幣30萬元罰單。
台北市勞動局表示，近期接獲民眾陳情，指自己育嬰留職停薪將於9月中旬屆滿，向雇主申請復職，雇主卻回復無多餘職缺可供復職，原職務已遇缺不補，並告知民眾將被資遣。
勞動局局長陳信瑜提醒，若雇主要資遣育嬰留職停薪員工，必須符合性別工作平等法第17條法定事由，並經勞動局同意後，才可進行資遣。
勞動局說，根據性平法第17條，員工育嬰留職停薪期滿申請復職，雇主除有歇業、虧損、業務緊縮、解散、轉讓或不可抗力暫停工作達1個月以上等法定事由，並經主管機關同意者外，雇主不得拒絕員工復職申請。
勞動局表示，雇主無法讓員工復職時，應於30日前通知員工，若雇主未獲勞動局同意而直接資遣員工，經查證屬實，雇主將被處2萬至30萬元罰鍰。
陳信瑜補充，所謂「30日前通知」規定，為「預告」性質，雇主若未依法於30日前通知，於適用勞動基準法事業單位，仍應依法發給預告期間工資。
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