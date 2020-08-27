任意資遣育嬰留職停薪員工 雇主恐挨罰30萬元

進入台積電工作是許多理工科學生的人生目標，但最近也有許多離職員工透露這份光鮮亮麗的工作背後，實際的工作生活是怎樣的。在台積電工作過的Youtuber茜珊這次就拍了一部影片，淚訴在台積電工作的一大缺點就是沒辦法帶手機，無法與外界聯繫，彷彿每天都被關在牢籠，這種生活與她理念不符，讓她最終下定決心離職勇敢追夢。

2020-08-27 13:19