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台積電禁帶手機 前員工淚訴離開原因：與世隔絕「像被關著」

聯合新聞網 / 綜合報導
youtuber茜珊公開自己從台積電離職的心路歷程。圖擷自youtube茜珊
youtuber茜珊公開自己從台積電離職的心路歷程。圖擷自youtube茜珊

進入台積電工作是許多理工科學生的人生目標，但最近也有許多離職員工透露這份光鮮亮麗的工作背後，實際的工作生活是怎樣的。在台積電工作過的Youtuber茜珊這次就拍了一部影片，淚訴在台積電工作的一大缺點就是沒辦法帶手機，無法與外界聯繫，彷彿每天都被關在牢籠，這種生活與她理念不符，讓她最終下定決心離職，勇敢追夢。

Youtuber茜珊從交大畢業後的第一份工作就是進入台積電，她也承認「能上台積電對我來說是很大很大的肯定」，同事與老闆也對她很好，這份工作她也能勝任，但她卻對這種日復一日的職場生活感到茫然。當時的她非常嚮往台北的自由，然而台積電等科技大廠，為防止機密外洩通常會禁止員工帶手機，甚至台積電有些廠區還會設金屬探測門及X光線檢測，讓她感覺與外界隔絕。

茜珊哽咽表示，「在公司想要為同事多做一點努力，但又超想下班，因為真的好想要跟外界聯繫。我無時無刻不掛念著手機裡的世界，好想要看看FB大家都在幹嘛、想發動態、想讓大家注意到。」然而她卻只能「每一天每一天被關在台積」，只能天天看著長廊外面的太陽，直到沒太陽了才能回家。「我的黃金時間都在這家公司了，但那段時間我卻好想做別的運用。」

然而她真的離職，來到台北之後才發現，「你原本覺得的自由，最後卻變得很像流浪」。從台積電離職，經歷過挫折後，她坦言，「沒有哪一條路特別神聖，一樣有很不好的時候，一樣有挫折，一樣有很糟糕的人事物。」

她也鼓勵喜歡這份工作的人，「裡面的環境還有福利真的都還不錯，出來後才會發現台積有多好。例如拔智齒只要50塊，薪水又還不錯，工作上大家溝通起來也比較輕鬆」。而她認為台積電帶給她最大的影響是「資料管理」，從資料夾如何分類，到如何去排一個時程表、如何規劃時間，「它為什麼會成為一間大公司一定有它的道理，大到小的每個細節都可以學到很多東西。」

台積電 離職 職場 薪水

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