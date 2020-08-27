致厭世代：5 個原因，你不一定要在工作中「保持快樂」

想到要上班，心就好鬱悶！在工作中，你也常跌入一直想快樂，但總厭世的循環嗎？心理學 5 個原因打臉職場迷思，與其在工作中找快樂，有更重要的事在等著你。

投入職場後，好多人這麼告訴你——要當一個快樂的工作人、要管理正向工作情緒，可是其實，根據蓋洛普的調查，仍有 85% 的人在工作中並不快樂。現在的你，也正在煩惱如何提振對眼前工作的熱情嗎？

工作都是空虛的，除非有了愛。 女人迷共同創辦人 張瑋軒

與其問，你喜歡現在的工作嗎？不如讓我們換一個維度－這份工作，讓你喜歡現在的生活、現在的自己嗎？

如果你感覺：

還不錯，有點意猶未盡，總有可以更好的地方 普普通通，偶爾力不從心 好迷惘，感覺日子一團亂糟糟 與你分享實用方法，我們重新檢視工作與你的關係，成為更理想的自己吧！

工作要快樂？別想了，重點是有沒有「意義」

或許你也經驗過，把「快樂」設為自己的工作指標，卻往往以失敗作結。其實，失敗並不一定是你的工作能力差，而是「快樂」本身是一個情緒狀態，而任何一個情緒狀態（哭啊、生氣啊）都不會是永久的。

取而代之的方法是，我們可以開始思考：對你來說，工作的「意義」是什麼？或許，並不只是任務導向的工作（Job），它可能是有長遠影響的職涯（Career），更可能是與你的人生熱情結合的志業（Vocation）。

找到工作的意義，我們能對生活與人產生更緊密的互動。根據 Harvard Business Review （以下簡稱 HBR）與 The New York Times 的統計，在超過 12,000 名員工調查中，有 50% 的人認為，自己並沒有感覺到工作的意義與重要性。

反之相比另外 50% 的人，對工作滿意度高出 1.7 倍，在工作參與度也高出 1.4 倍，更有 3 倍更高的意願，願意持續和目前的上司工作。

隨著我們對工作訴求不停改變，2018 年 HBR 的調查中指出，每十個人裡，有九個人寧願拿更低的薪水，從事更有意義的工作。

但，我們口口聲聲喊「工作的意義」，真的有人能告訴我，什麼是有意義的工作嗎？快樂的工作跟有意義的工作，又到底差在哪呢？

五個指標，檢測你的工作價值

要回答「快樂是什麼」「意義是什麼」這兩個問題，或許對每一個人而言不盡相同。然而，依據特定關鍵因素，我們能先簡單的判別兩者之差，找到適合自己的理想生活。

根據 HBR 的報導，心理學家 Roy Baumeister 和他的團隊研究：為什麼工作不是追求快樂，而是追求意義？他們列出了 5 個關鍵因素：

一份有意義的工作，是得到你想要的，或是你需要的

當人的慾望被滿足，會感到快樂，但你不一定會覺得有意義。Baumeister 說：「好或壞的感受頻率和有沒有『意義』無關，因為它即使在很惡劣的環境也會發生。」舉例而言，小花可能在 CEO 的光環中如魚得水，但做一件有價值的事，即使它可能對這個頭銜沒有任何利益，才是她真正在乎的。

一份有意義的工作，是時間掌控你，或是你掌控時間

Baumeister 認為，快樂，和此時此刻的「時效性」有直接的關連；意義，則是從脈絡去理解，過去到現在點與點如何連成線，創造出故事。再以小花為例，當她成為 CEO 時，可能會有立即性的快樂，但她更渴望去超越腦內啡帶來的一時興奮，找到長遠、理想的願景，來實現有價值的藍圖。

一份有意義的工作，是感到社交疲乏，或找到交友價值

無論是要打造快樂或有意義的職場生活，「與人產生連結」都很重要，而你在關係中的「角色」，決定你如何感覺滿足。Baumeister 發現，當你幫助或分享經驗給別人，你會感覺到「意義」；反之，當別人給予你協助，你會感覺到的是「快樂」。

一份有意義的工作，是直直撞目標，或跋山涉水挑戰

壓力、磨合、掙扎會減少快樂值，但 Baumeister 認為，「這些都是通往更有意義的人生中的一部分」。小花再登場為例，她在職涯中選擇了一條較困難的路，雖然在更高壓的環境裡，但她為了能有機會以 CEO 的角色更宏觀地審視生活，讓她看見更多工作能創造的價值。

一份有意義的工作，是你產生行動，或讓行動為你加分

「意義 / 價值」很重要的來源，是你如何用行動來「表達自己」，而這不一定與快樂有關。例如，小花包攬了不同面向的工作內容，因為擁有更全面的經驗對她而言是重要的。

在職場，你可以不用一直追求快樂

或許，看完以上你會陷入兩難，我應該追求快樂工作，還是有意義的工作？有時候我們好想就過著簡單不想太多的快樂小日子，但有時候，我們也會感覺到自己任重而道遠，想在短暫的一生中完成些什麼，即使很渺小，也相信能累積成改變。

在職場中過得有意義，不一定會讓人快樂，因為當你選擇為工作找到價值，你很可能會經歷一次又一次自我探索、全力奮發後，摔跤失敗、灰頭土臉的循環。但，抱持著「尋找意義而非快樂」的心態，把眼光放遠，多一點耐心去熬過害怕跟自卑，最終，你可能找到的，是原本工作裡沒發現的興趣，以及屬於你的優勢。

甚至，你沒想過的人生機會，可能也已經在開闊的路上，等待你。

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