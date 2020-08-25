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年薪百萬難實現？資深前輩經驗談 網驚：沒想像中難

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT發問「100萬以上的年薪都誰在領」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友在PTT發問「100萬以上的年薪都誰在領」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

百萬年薪是不少人夢寐以求的目標，就有網友在PTT發問「100萬以上的年薪都誰在領」，問題曝光後，金融、科技和外商榜上有名，對此有名資深前輩跳出來回文，鼓勵大家只要努力其實沒想像中困難。

原PO在文中提到，今年44歲已在銀行業服務20年左右，近幾年此行業也在薪資排名的前三名，平均年收入約115萬~120萬，雖然有人會說是靠高階主管或理專業務拉高，一般行員底薪不高，起碼得熬15~20年，某些程度是對的，但也錯的離譜。

原PO以自己管理的部門「客服中心」為例，當時這位新鮮人月薪34500元，「每月值班津貼3500元、每月轉介獎金5000元、不僅如此，他還很拼命，每月平均加班40小時，加班費就7640元，於是月薪加總平均為50640元」。

原PO提到，「對方認真上進於是給了良好的考績，年終再領月薪的9.5個月等於327750元，因此他的年收入為935430元，另外還有48萬年利率6％的行員存款，我不知道他有沒有這麽多，就算沒有小孩也會叫父母把錢存進來，一年利息28800元，加上年收入就有96萬多，當時他才23歲，若考量年度調薪，你覺得他幾歲可以破百萬？」

總結以上，原PO表示雖然工作辛苦，「但天下沒有白吃的午餐，而百萬年薪一點都不難，重點在你有沒有遇到機會，還有願意付出多少，不要妄自菲薄，也不要看輕別人」。

貼文一出，網友留言回應，「用心給推，努力不怕苦就對了」、「推，選對行業真的很重要」、「金融業底薪雖然不高，但加上年終還容易破百」、「從事金融業的重點是有毅力撐下去」、「雖然是苦幹後年薪快要破百，但真的很厲害才剛畢業耶」、「這樣看來好像真的不難，但行業很重要」。

薪資 PTT

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