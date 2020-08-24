他問畢業就當銀行行員好嗎？ 網揭真實工作狀態「要三思」

新鮮人求職都會希望能找到一個好工作，近日就有網友提到在臉書上看的銀行行員的徵才廣告，讓他好奇畢業後馬上投入銀行工作好嗎？文章發出後也吸引網友討論，不過不少人都提到銀行工作並沒有這麼輕鬆，要投入得三思。

原po在Ptt 八卦板發文表示，最近時常看到臉書廣告上不斷的在推薦考銀行行員的職缺，而且還沒有特別限制科系，若真的考上就是銀湯匙，雖然原po有些心動，不過可惜的是他已經過了應考年紀，讓他有些小小的失落，不禁發文詢問網友如果是畢業之後馬上考銀行行員好嗎？

文章一出有網友認為，銀行工作並沒有想像中的輕鬆自在且壓力也是不小，「壓力不小啦，銀行跟業務一樣什麼都要推銷沒那麽輕鬆啦」、「銀行加班是常態，還有服儀規定，還不如考國營早8晚5錢更多」、「業績壓力不是普通重，要有心理準備，沒有準時下班要能適應」。

但也有人表示雖然壓力大但薪水福利還不錯，「暴賺阿，22~30歲就80萬年薪緩漲到退休」、「本人在銀行工作，私銀業務薪水真的不錯，但是工時長到靠北」，過去就有網友提到銀行行員有「優惠存款利息」和「信貸低」等福利，而年終和分紅也不差讓不少人稱羨。