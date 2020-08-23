他嘆月薪5萬不夠用 眾人共鳴：網路都鬼扯，這才是現實人生

不少民眾抱怨台灣普遍低薪、薪水不漲但物價狂漲，日前有網友在PTT發文透露，自己今年30歲月薪5萬，扣掉開銷一個月只能存2萬，讓他忍不住感嘆「月薪5萬真的很少很少」，貼文一出，立刻掀起鄉民共鳴。

原PO在文中提到，「看到有人月薪10萬卻喊不夠用，心情十分複雜，並表示自己月薪5萬，生活費加房租就用掉一半，一個月最多存2萬，不過已經30歲還無房無車，不曉得月存2萬何時能實現買車、買房的目標」。

對此，不少網友認同原PO的看法，「在台北工作真的不太夠 ，我也是另外兼差才過得去」、「我也5萬差不多，覺得厭世」、「這才是現實人生，網路上一堆鬼扯的，薪水跟你差不多也是30歲，真的覺得不太夠用」、「5萬在台北是夠用，但只能存一點」、「5萬一個人花夠了，不過想成家還是做夢吧！」。

但也有人表示，「有一半以上的人不到5萬耶」、「30歲就拿5萬請讓我稱讚你，代表你現在也是主管級的」、「30歲這樣還不差，努力學投資或開發副業賺更多」、「要學投資理財，5萬月薪算很不錯了吧！」。

根據行政院主計處「薪情平台」以全體受雇人員比較，年薪60萬介於第6及第7十分位數區間內，有60％的受僱員工總薪資低於此區間，有30％的受僱員工總薪資高於此區間。