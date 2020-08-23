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畢業後該馬上考公務員？ 過來人勸「先不要」：做2年就想出來

聯合新聞網 / 綜合報導
畢業後該不該馬上投入公職考試，也是許多人猶豫的一點。 示意圖/ingimage
畢業後該不該馬上投入公職考試，也是許多人猶豫的一點。 示意圖/ingimage

許多人畢業後可能會在「找工作」與「考公務員」兩者間掙扎，而考公務員的時機也讓人猶豫，究竟是一畢業就去考比較好，還是先進入私人企業工作後再考比較好呢？兩派網友各有不同意見，但有許多人建議「晚考也好」，以免太早進入公務員體系反而鬱鬱寡歡。

網友在PTT八卦板幫晚輩問「畢業立馬考公務人員好，還是工作一陣子？」他好奇，「文組是不是畢業後馬上考上公職，會比工作5、6年甚至10年來得好？」而原因除了可以早點累積年資外，職等也容易爬得比較高。原PO認為，「在外面的私人企業工作，可能會載浮載沉、換來換去，也無法累積人脈，感覺愈早考愈好就是了？」

網友則分為兩派，有一派認為「直接考」，「文組不從政除非家裡有礦，不然還能幹嘛？」、「文組真的公務員是相對比較好的選擇」、「直接考，外面的私企都非常差，只是浪費時間」、「直接考，別浪費時間」、「文組還是早點上榜比較好吧，何況上榜後分到屎缺重考的例子也是一堆，早點考早點上岸」、「當然是趁高三畢業，考試細胞最全盛時期去考國考啊，大學畢業再當考試機器很累」。

也有一派網友認為「先工作再考」，「工作兩三年再去，免得身在福中不知福，辭職就更好笑了」、「成敗論英雄而已，有人早入公職也是鬱鬱寡歡」、「我兩個同學畢業去考後來都離職」、「我朋友畢業進公職4萬多，做兩年想出來了」、「不要吃碗內看碗外就好，在公營羨慕私企獎金，在私企羨慕公營穩定，沒完沒了」、「最快25～30進入公職即可」。

公務員 離職 PTT

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