徵才薪資未達4萬元禁寫面議 違者最高可罰30萬元

台北市勞動局最近接獲不少求職者陳情，指徵才訊息出現薪資不透明現象，勞動局長陳信瑜提醒，徵才薪資未達4萬元禁止寫「薪資面議」，違者最高可罰30萬元。

陳信瑜表示，「就業服務法部分條文2018年修正通過後，明文規定，若職缺薪資未達4萬元，企業必須公開揭示或告知求職民眾薪資範圍，否則可罰6萬至30萬元罰鍰。

北市勞動局表示，徵才訊息常見的薪資不透明現象，例如沒有填寫薪資待遇、刊登面議但實際面試時發現薪資未達4萬不符、薪資範圍過大（3萬至7萬元）或者面試時才說是底薪加獎金才有4萬元以上，這些狀況都很容易造成民眾誤解而衍生不必要的爭議。

陳信瑜表示，為避免出現爭議，企業在徵才資訊薪資進行揭露方式採用定額(例如月薪3萬元）、區間（例如月薪3萬2到3萬5千元）、或最低數額（例如月薪3萬8千元以上）等方式表達，但使用區間的薪資揭露時不宜超過5000元，以免因區間過大失去公開揭示之用意。

另外，勞動局提醒，「經常性薪資」是指受僱員工每月可得的工作報酬，包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金（例如伙食津貼、全勤獎金及績效獎金等），但不包括加班費、年終獎金、三節獎金及差旅費等，雇主在招募時應清楚說明薪資4萬元以上是否包含本薪與獎金，以免產生不必要之誤解。

勞動局也將不定時查察事業單位薪資揭露狀況，以維護求職者資訊對稱勞動權益。