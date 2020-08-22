同事「組裝+重灌」花2小時！他20分鐘搞定慘被開除 老闆：顧全大局

效率高錯了嗎？一名工程師表示到電腦公司上班，原本以為能做的長久，結果因為自己用「高效率」的方法修電腦，引來其他同事不滿，老闆為了顧全大局，為了團隊開除他，老闆要的是「團隊和諧」，他也無奈的說「我搞錯方向了」。

一名工程師網友在臉書「爆怨公社」發文說，修電腦這件事對自己來說十分上手，原本以為到電腦公司上班，可以做得很長久，沒想到自己用高效率把全公司要修的10幾台電腦，用五個小時一次修光，主要是整合了更新包，安裝好的系統都不用浪費時間線上更新，可以少浪費40分鐘。

其他同事組裝加重灌要弄兩個小時，為了效率他用自己的方法壓縮到20分鐘完成，結果其他工程師沒事做，自己卻被開除，因為「太高效率」反而引起同事不滿，老闆為了顧全大局，因為一個人影響了整個團隊，讓別人沒事做，老闆要的是「團隊和諧，而不是效率」，他也感概的說「是我搞錯方向了」。

別的網友看到認為「你可以自己接單了，不需要團隊，何苦委屈自己，自己成立工作室吧，自己去公司廣發傳單吧」、「拍拍，公司文化就是這樣，聽聞很多公司的IT就是很糟糕」、「去上班以為都在學做事，但其實，根本都是在學怎麼做人」。

也有人提出建議說「這社會要的是，能力強又要能團隊作戰，絕對不能一進去就開Turbo火力全開，老闆不讓你走，資深人員和主管不把你弄走才怪，光是在老闆旁邊黑你你就飽了，一個公司也不單單只需考量技術，所以你被趕走是正常的，違背邏輯但合乎常理，畢竟公司也不可能讓你一人獨大，別忘了天時地利能力強外，最重要的還是『人和』」。