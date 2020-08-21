面試後獲「12字」未錄取通知 網友傻眼：這回覆好直白

求職面試通常快則一周、慢則一月即可得知結果，若未被錄取，多數公司回以「感謝函」委婉的告知結果。一名網友日前面試新工作，雖然當下大概已知不會被錄取，原以為不會收到通知信，沒想到竟收到該公司「12字」回覆未獲錄取，令他哭笑不得，鄉民看後直呼「這個回覆好直白」。

一名網友在《PTT Womentalk》板以「第一次收到『沒錄取』的面試回覆」為題，發文分享面試經驗。網友表示印象中面試未獲錄取，公司通常不會特別發通知，19日第一次收到「未錄取」通知，只是內容寫著「已經找到了比你更適合的人」，讓他感到傻眼。發文提問「有人去面試 也一樣收到『沒錄取』通知的嗎？」

網友說明了面試當天的過程，原本要面試他的該公司主管臨時有事沒來，改由麾下一名較年長的技術人員負責面試。網友表示對於該技術員的提問，回覆了所有可能的答案後，感覺該技術員對該問題的了解程度不如自己，覺得「沒有給人家台階下」，原本就認為不會被錄取了，只是沒想到之後會收到「未錄取」通知，竟還是這麼直接的回答。

貼文引發討論，網友認為「這個回覆好直白喔，都沒修飾一下」，批評「人資中文真差，寫個遺珠之憾很難嗎？」，建議原PO「那你就回已經找到比他薪水更高福利更好的公司啊」、「洗他的臉」。

原PO會收到這樣的回覆，自認是「我太笨，不懂得給人家台階下」，但有網友認為「沒錄取是能力不夠，跟台階沒什麼關係，你這篇文比較像給自己找台階」、「會不會是你回答一堆但全錯，連他懂的那塊你也答錯？」、「適合不等於好壞，難道是我中文有問題？」

雖然每人對於該公司的「12字」未錄取通知信各有看法，多數仍認為「至少有回，很多公司都無聲卡，超沒禮貌」、「我喜歡收到回覆，無論有否錄取。無聲卡真的很沒禮貌，以為別人的時間都不是時間」、「支持各家公司對面試者發『沒錄取通知』」。