半工讀做哪種工作比較好？ 網推「1職缺」最好可領年終6個月

許多人會在學生時期半工半讀，除了幫自己賺生活費，還能累積工作經驗，然而一名就讀夜間部的網友發問，希望能找到適合學生半工半讀的工作，就有其他網友回覆點出「行政助理」職缺雖然基本薪資不高，卻可領6個月年終，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示自己是夜間部新生，由於最近要開學了，希望可以補貼自己的零用錢及房租，因此想在開學前找份打工，而他目前傾向到超商大夜班打工，就可以上完課直接去打工，白天時間拿來睡覺，希望尋求網友對於「半工半讀適合什麼打工？」的意見。

許多網友認為「不要日夜顛倒」很重要，有人就說，「找白天的工作，下班後去上課，就可以不用日夜顛倒了」、「讀夜間部不找白天正職發展未來，寧願用肝換錢？」、「在校內找打工，又輕鬆還能看書」、「我自己是白天上課晚上做藥妝到11點，完全沒生活品質可言」。

也有網友建議，「找白天的行政助理，月薪制那種，有些公司會開夜間部學生的職缺，可以找找」、「辦公室行政類的工讀，上班時間固定，又有冷氣吹，考試前可能還可以唸書，有些公司還會發年終或三節給工讀，以前朋友在辦公室做行政助理，月薪雖然只有25k，可是他們年終六個月，三節半個月」、「如果你喜歡內勤推薦行政助理之類，台北蠻多小型公司開缺，工作一段時間後可以試著換較有規模的公司」。