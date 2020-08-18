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等不及紓困3.0 觀光業無薪假人數又增加

聯合報 / 記者陳宛茜／台北報導
勞動部昨公布最新無薪假統計數字。 圖／聯合報系資料照片
勞動部昨公布最新無薪假統計數字。 圖／聯合報系資料照片

勞動部昨公布最新無薪假統計數字，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計八百家，實施人數一萬九六八九人；較上期新增六十六家，人數新增二三一人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本期有間隱形眼鏡大廠停止無薪假，抵消人數一千多人，但是整體人數依然增加。從無薪假數字看經濟景氣，他認為不能樂觀說景氣已「穩定」，必須審慎以對。

值得注意的是，包括旅行社在內的支援服務業和住宿餐飲業，實施無薪假的人數和家數皆攀升。支援服務業從上期的四十七家四九九人，增加為五十一家五三一人；住宿餐飲業從卅三家三八○人，增加為卅五家五六五人。

黃維琛表示，邊境管制仍在、對國際觀光相關產業造成影響；而紓困2.0告一段落，3.0還沒接上，也讓此類產業的無薪假數字無法下降。

本期無薪假人數仍集中在製造業，共計三一二家、一萬三四三二人，占整體三分之二，較上期增加卅家，人數減一四五人。被視為重災區的金屬機電業，本期實施無薪假有一六○家、五五八三人，較上一期增加十七家、八八○人。

黃維琛說，比起七月，製造業無薪假人數稍減，其中金屬機電業占大宗，因工具機械上下游和零組件，仍然受到國外封城訂單的影響。

民生工業本期有五十八家、二四六五人實施無薪假，較上期增加五家，人數則減少八三一人。黃維琛說，人數的銳減主要是一家生產隱形眼鏡的大廠停止無薪假。

批發零售業因為與製造業有連動，實施無薪假增至二四六家、三七五二人，較上期增加廿六家、一六四人。

勞動部 無薪假

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