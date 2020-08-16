年薪33萬工作輕鬆願意做一輩子？網友曝「抉擇點」：沒什麼不好

每個人對自身的職涯規劃不同，有人喜歡高薪工作但相對壓力較大，有人則偏好安逸的工作型態，對此有網友在PTT發文詢問「年薪33萬的輕鬆工作，願意做一輩子嗎」，沒想到鄉民答案超意外。

原PO在文中提到，如果一份工作年薪約33萬，但薪水不會隨著年資調漲，未來可能都落在這個範圍，也許會隨物價做些調升，「而工作內容非常輕鬆，準時下班都不需加班，也確定公司規模很大絕對不會倒，那麼大家會願意做一輩子嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「本身有房且存款有一定程度，我覺得ok」、「一邊領穩薪，一邊可以開發副業」、「如果確定可以一輩子那我願意，下班可以去兼差還不錯」、「家裡有留資產的話我覺得可以」、「如果有經營其他副業可以」、「一邊做自己喜歡的事情，上班偶爾看個盤研究投資，下班準時晚上都是自己的時間，覺得沒什麼不好」。

但也有人指出缺點，像是錢太少、想嘗試有挑戰的工作等，「錢少到可憐，年薪還不會動」、「人生只有一次，不太想當廢物」、「待一輩子也太墮落，短暫還可以接受」、「錢太少不願意」、「你也可以年輕先賺點錢，再去找這種工作」、「年薪33萬也太扯了」。