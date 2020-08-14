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他納悶為何工作都要求「活潑開朗」 網曝背後原因

聯合新聞網 / 綜合報導
求職者不解為何公司開職缺都要求個性活潑開朗，網友指出關鍵原因。示意圖。圖片來源／ingimage
求職者不解為何公司開職缺都要求個性活潑開朗，網友指出關鍵原因。示意圖。圖片來源／ingimage

近期許多新鮮人投入職場尋找工作，不過卻有一位求職者提到很多工作都會要求要有活潑開朗的個性，讓個性悶騷的他有點卻步，不禁抱不平說「不活潑不等於工作能力差」，此文一出也吸引許多網友討論並指出關鍵原因。

一位近日在找工作實習的網友在「Ptt WomenTalk」發文表示，他在求職過程中發現很多公司都會要求個性需具備活潑開朗的特質，讓自認為性格悶騷慢熱的原po不禁感嘆，「我不活潑又不代表我工作能力差，為什麼一定要活潑開朗」，因此發文詢問網友意見。

文章一出，網友紛紛點出關鍵原因，「如果你是老闆不會想找個整天崩潰的員工吧」、「不活潑壓榨隨便一下就憂鬱了啦，活潑開朗超重要」、「開朗活潑的比較能跟團隊磨合，有問題會大多傾向求助而不是自幹」、「要求要活潑開朗等於工作超操還要你不准抱怨，不要也罷工」。

也有網友建議原po在面試時可以多展現活潑的一面，「面試時裝活撥外向也是一招」、「可以在面試時候演一下，沒那麼難」、「活潑開朗，笑裡藏刀，才能在職場生存呀！」、「活潑用演的就好，誰出門不戴個面具，還有活潑的人遇到問題」。

但有人則說若天生個性害羞最好培養專長，「不活潑趁還沒出社會真的要培養專長，真心不騙」、「可以找研究類的阿，有些還不想要你太活潑勒，人家喜歡沉穩」、去找財會類的阿，只會要求你細心有耐心，不活潑很好」。

面試 求職 實習

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