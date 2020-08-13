年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

年薪90萬除以12個月等於月薪7.5萬，這數字在台灣已是不少人夢寐以求的薪水，但有網友瀏覽PTT時發現民眾發文稱年薪90萬非常低薪，在好奇心驅使下他上網查數據，沒想到答案超意外。

原PO在文中提到，「男女版那篇有鄉民說自己年薪90萬非常低薪，可是年薪90萬已經贏過80%的受薪階級，他身邊的人，是不是都非常高薪啊？」

貼文一出，網友認為年薪高低與年紀和居住地有關，「認真說看年齡，如果是30歲以上真的普通，30以下還算不錯」、「看年紀，23歲年薪90萬跟33歲年薪90萬觀感上就差很多」、「如果是剛畢業90萬算高薪了」、「看住哪吧！住台北有點低，中南部算高」、「住北部的話算低，要不住在家裡，90扣掉租房、生活費真的剩不多，除非沒什麼物質慾望」。

另外也有人表示，「看要跟誰比，但年薪90算很不錯了」、「90萬可以支撐蠻舒適的生活了，而且省一點還有餘數去投資」、「不用繳房貸、車貸、孝親費的話，90萬夠用」。

根據行政院主計處「薪情平台」以全體受雇人員比較，年薪90萬介於第8及第9十分位數區間內，有80％的受僱員工總薪資低於此區間，有10％的受僱員工總薪資高於此區間，絕非鄉民口中的低薪等級。

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