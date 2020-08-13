暑期學生打工旺季 盧秀燕：職場安全最重要

台中市長盧秀燕今天與將成為社會新鮮人的大專青年對談時表示，暑假是年輕人進職場旺季，職場安全最重要，包括環境、身體及心理都要注意。

台中市政府勞工局12日起舉辦為期2天「青年職場安全體驗營隊」，有短期課程安排、實作演練及搭配分組體驗心得競賽等，並安排盧秀燕對談，提醒年輕人進職場後重視職安。

盧秀燕表示，她到目前為止，僅兩種工作經驗，包括電視台新聞記者與從政，而年輕人將進職場，不管就業、打工或實習，不只要環境安全，還要身體及心理安全。

她說，台中高中職以下有40多萬人，台北市才20多萬人，請大家擔任職安種子部隊。

有學員分享，透過體驗營了解職安不僅是公司保護員工，員工也須清楚了解職安觀念，保護自己從自身做起，感謝市府辦體驗營，讓青年踏入職場前，提升職安意識。