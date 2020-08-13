求職者「這行為」大扣分？科技總監說法惹議

適逢畢業季，社會新鮮人求職找工作，究竟該如何取得面試官青睞可說是一大學問。不少人絞盡腦汁把履歷表弄得精采，也在面試時盡量表現，想從競爭者中脫穎而出。然而日前有一名科技公司總監，在社群平台上揭露自己面試新人的祕訣，指出若求職者在面試過程中持續出現一種行為，代表其適應力差，通常很難覓得高薪工作，引發網友熱烈討論。

該名發文者自稱是南京安誠雲資訊技術有限公司市場總監，在微博上發文，一開頭便以「怎麼判斷一位女求職者的月工資在8000元（人民幣，約1160美元）以下？」為題，指出如果一個女求職者前來面試，聊了半個多小時，背包還背在身上，就說明對方很沒安全感，融入性和適應能力差。這類求職者在南京找到的工作，待遇一定在8000元以下。

他說，能找到人民幣8000元以上工作的女性，適應能力通常都很強，面試時一坐下就會把背包放下，且過程中該喝茶時會喝茶，想上洗手間時會去上。

原PO還說，有人認為這是發文者自己背背包的習慣，讓原PO不贊成。原PO反問，當一個人回到自己的家，會一直把背包背著嗎？絕對不會，一定是馬上把鞋子脫了，「該上廁所上廁所，該坐沙發上看電視看電視，絕對不會背著個包不放」。

對此，有網友表示，如果這判斷這麼準確的話，「那面試何必穿西裝」、「照這邏輯，面試乾脆穿拖鞋更能說明自己有安全感」。也有網友認為總監對新鮮人妄下論斷，憤怒表示「最討厭這種給人貼標籤的」。