不按讚就「扣薪」！公司一拖拉庫超瞎規定 讓他怨念滿到高點

入職新工作就要遵守公司規定，但公司訂下的員工守則如何才算合理？有網友分享朋友聽聞一間公司要求員工「如果沒有幫公司發文按讚，就要扣獎金」，沒想到員工還覺得很合理，讓網友直呼太誇張！

一名網友在PTT發文分享朋友遇到的狀況，他表示朋友和店裡的妹妹聊天，聊到公司規定只要公司有在IG上發文，就一定要去按讚，否則當天就要「扣獎金」，即使員工當天休假也不例外，甚至如果當天本來就沒有業績獎金，當下次有獎金時就再扣掉。

他再問妹妹會不會覺得公司很多規定不合理？她居然表示「不會啊！很合理，畢竟來的時候就知道規定了」，除此之外，連忘記關燈、沒有拿水杯給主管、上錯餐給客人等等的情況，只要發生一次，當天就會被扣獎金。對於公司種種的規定，原PO都認為這間公司許多規定非常不合理，更覺得老闆心存惡意。

貼文一出，便吸引許多網友討論，有網友就直言「真的瞎爆了！」、「台灣一堆奇人軼事～」，還有人留言表示，「只聽過八大會一直因為各種理由被扣薪，沒聽過一般企業這樣的」、「一般企業也會啊！台灣慣老闆不意外」、「很多主管怕PO文沒有讚很丟臉啊，尤其服務餐飲」。