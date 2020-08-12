聽新聞
test
0:00 / 0:00

上班16天只領1萬1千多 勞工陳情

聯合報 / 記者徐如宜蔡孟妤／高雄報導
高雄市議員林于凱（左）舉行「高雄勞工苦，你看到了嗎？」記者會，陳情人（右）指日勝行銷顧問有限公司嚴重違反勞基法。圖／林于凱提供
高雄市議員林于凱（左）舉行「高雄勞工苦，你看到了嗎？」記者會，陳情人（右）指日勝行銷顧問有限公司嚴重違反勞基法。圖／林于凱提供

高雄市議員林于凱昨天舉行「高雄勞工苦，你看到了嗎？」記者會，陳情人指日勝行銷顧問公司嚴重違反勞基法，苛扣薪資，希望為受害員工討回公道。高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，已入公司檢查，並依行政程序法要求公司做相關意見陳述及約談，釐清後會依勞動基準法處理。媒體上門採訪，公司婉拒回應。

受害員工認為公司許多行為涉及違法，像公司加上全勤獎金2000元，才達到基本工資，但只要請1天假，除扣當資外，還扣除全額全勤獎金；且第一個月未幫新進員工辦理勞健保，未達成工作目標分鐘數，要求員工加班，但未給予平假日加班費。未足月離職員工的薪資給予，採取底薪的日薪計算方式，不符合勞基法最低薪資。

員工說，公司在面試時提出的薪資是2萬2500元加上全勤獎金2000元，並說沒有業績壓力，但實際入職後，公司除了要求業績，遇請假、遲到、早退，會同時扣除全勤獎金和請假當日薪資。他並出示公司同事的薪資條說明，有人工作16個工作日，月薪只領到1萬1千多元；也有人一個月請假2天、加上1次早退，月薪被扣到只剩2萬1千多元。

媒體前往日勝公司詢問回應，業者婉拒回應。皮忠謀表示，當事勞工有向勞工局反映與檢舉，勞工局已入內檢查，當下也依行政程序法，要求公司做相關意見陳述及約談。等到各事項釐清後，會依勞動基準法處理。勞工局也呼籲勞工，針對勞動條件在職場上有遭受不公平事項，可向勞工局反映，介入協助。

林于凱建議，在現行的制度下，勞工提出勞動檢查或是勞資調解，常造成工作權益的剝奪，導致員工只好隱忍，勞工局應針對過往紀錄不佳的企業列冊追蹤，不定期發動突襲勞檢。

目前勞工局網站上的違反勞基法事業單位查詢，只有108年6月以後公告的，希望未來能提供總表，並列出違法雇主的累計違法次數，讓民眾求職時有更完整的參考。

勞工局 薪資 加班費 健保 基本工資

延伸閱讀

上班16天只領到月薪1萬1千多元 勞工陳情雇主苛扣薪資

清潔隊員安全誰來顧 工會盼與高雄新市長對話

主席涉賄 時力高市議員林于凱：不會有任何退黨的念頭

高雄建教企業抽查 議員籲改成臨檢

相關新聞

上班16天只領1萬1千多 勞工陳情

高雄市議員林于凱昨天舉行「高雄勞工苦，你看到了嗎？」記者會，陳情人指日勝行銷顧問公司嚴重違反勞基法，苛扣薪資，希望為受害...

新鮮人應徵電商月薪開42k太高？ 網揭「社會真實面」：太天真

現在正好是新鮮人求職季，有一位應屆畢業生在Dcard表示，自己擁有外商行銷部一年的實習經驗，近日到北部應徵某知名電商的行銷相關職缺，見該職缺在求職網站上寫經常性薪資面議達4萬元以上，於是期望薪資開42k-44k，卻被公司人資酸，讓她委屈地問網友「開這樣很高嗎？」

月薪多少才能接受每日通勤3小時 網分析：高薪的根本不需要

目前市中心房價高，所以有許多上班族會選擇通勤，以節省高價的買房或租屋費用。但近日有網友發文詢問，並以「多少薪水可以接受每天通勤3～4小時？」為題，詢問廣大網友多少薪資才願意長時間的通勤。更有網友對此回文分析，每日通勤與在外租屋哪個比較划算。

他想「30歲時財富自由」 網友推這些職業

面對目前經濟不景氣，各行業都普遍低薪的大環境下，就有網友在網路上發文表示，自己想選擇薪水較優渥的工作，並且在30歲左右就財富自由，到底該選擇哪一行呢，最後更好奇發問「受僱於人有辦法存到2～3千萬嗎？」

第3次航海人員測驗22、23日舉辦！全程戴口罩禁親友陪考

交通部航港局將於22日、23日舉辦109年第3次航海人員測驗，航港局今天說，因應新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，CO...

9廠家178職缺明基隆六堵分站聯合徵才 聯興一次要21人

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心明天下午2時至4時，在六堵分站（基隆市七堵區工建北路1-2號）辦理聯合徵才活動，邀請9...

心動嗎？8年級職業軍人轉任品檢員 一上工13萬元入袋

24歲的雲林縣民李似隆，年紀輕輕工作經驗豐富，當了職業軍人，還投資開餐廳，如今又轉任輪胎廠品管技術員，他的朋友好奇，不知...

興趣可以當飯吃 公司美編在職進修手作飾品收入翻3倍

興趣可以當飯吃，在職進修月薪翻3倍。35歲許婷婷曾是貿易公司美編，從小對手作飾品有興趣，下班時間參加勞動部產投在職訓練課...

台南大型就博會周六善化登場 提供逾6000個職缺

台南市政府109年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，本周六上午將在善化區文康育樂中心辦理，將提供6...

基本工資會前會 勞方喊漲 幅度可討論

今年基本工資審議委員會預計下周二（十八日）召開，由於今年受新冠肺炎影響，基本工資還漲不漲，格外引發外界關注。勞動部長許銘...

景氣回春？ 無薪假人數減少近3成

勞動部昨公布最新無薪假統計，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計七三四家，實施人數一萬九四五八人，較上期一口氣減少...

就業市場回春？主計總處：未回到疫情前水準

主計總處今（10）日發布6月底受僱員工人數790.9萬人，為新冠肺炎疫情爆發以來首度回升；但仍年減0.42%，創2010...

熱門新聞

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

今年颱風位置特殊 彭啟明：像典型反聖嬰年的颱風

搭火車睡著 「牽到隔壁陌生女孩的手」 網友：幹嘛下車 絕對要火車環島！

南科龐大商機 星巴克咖啡周五再開一家

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

熱低壓會不會復活？ 鄭明典大感興趣「沒有消散跡象」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。