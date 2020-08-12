上班16天只領1萬1千多 勞工陳情

高雄市議員林于凱昨天舉行「高雄勞工苦，你看到了嗎？」記者會，陳情人指日勝行銷顧問公司嚴重違反勞基法，苛扣薪資，希望為受害員工討回公道。高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，已入公司檢查，並依行政程序法要求公司做相關意見陳述及約談，釐清後會依勞動基準法處理。媒體上門採訪，公司婉拒回應。

受害員工認為公司許多行為涉及違法，像公司加上全勤獎金2000元，才達到基本工資，但只要請1天假，除扣當資外，還扣除全額全勤獎金；且第一個月未幫新進員工辦理勞健保，未達成工作目標分鐘數，要求員工加班，但未給予平假日加班費。未足月離職員工的薪資給予，採取底薪的日薪計算方式，不符合勞基法最低薪資。

員工說，公司在面試時提出的薪資是2萬2500元加上全勤獎金2000元，並說沒有業績壓力，但實際入職後，公司除了要求業績，遇請假、遲到、早退，會同時扣除全勤獎金和請假當日薪資。他並出示公司同事的薪資條說明，有人工作16個工作日，月薪只領到1萬1千多元；也有人一個月請假2天、加上1次早退，月薪被扣到只剩2萬1千多元。

媒體前往日勝公司詢問回應，業者婉拒回應。皮忠謀表示，當事勞工有向勞工局反映與檢舉，勞工局已入內檢查，當下也依行政程序法，要求公司做相關意見陳述及約談。等到各事項釐清後，會依勞動基準法處理。勞工局也呼籲勞工，針對勞動條件在職場上有遭受不公平事項，可向勞工局反映，介入協助。

林于凱建議，在現行的制度下，勞工提出勞動檢查或是勞資調解，常造成工作權益的剝奪，導致員工只好隱忍，勞工局應針對過往紀錄不佳的企業列冊追蹤，不定期發動突襲勞檢。

目前勞工局網站上的違反勞基法事業單位查詢，只有108年6月以後公告的，希望未來能提供總表，並列出違法雇主的累計違法次數，讓民眾求職時有更完整的參考。