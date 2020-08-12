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新鮮人應徵電商月薪開42k太高？ 網揭「社會真實面」：太天真

聯合新聞網 / 綜合報導
新鮮人見某職缺經常性薪資高於4萬，期望薪資便開42k-44k，但卻被人資和網友一致認為開太高。示意圖／ingimage
新鮮人見某職缺經常性薪資高於4萬，期望薪資便開42k-44k，但卻被人資和網友一致認為開太高。示意圖／ingimage

現在正好是新鮮人求職季，有一位應屆畢業生在Dcard表示，自己擁有外商行銷部一年的實習經驗，近日到北部應徵某知名電商的行銷相關職缺，見該職缺在求職網站上寫經常性薪資面議達4萬元以上，於是期望薪資開42k-44k，卻被公司人資酸，讓她委屈地問網友「開這樣很高嗎？」

網友在Dcard工作版表示自己是應屆畢業生，大四時在外商行銷部實習一年，也有經營社群的經驗，近日北上求職，應徵知名電商的行銷相關職缺。第一次面試過後，人資打電話向她問問題，並且再次確認原po的期望薪資，而原po回答「42k-44k」，沒想到「竟然被人資開嘴：『你雖然有一年的實習經驗，但你終究是一個22歲剛畢業的新鮮人欸，不調低一點嗎？』」於是她委屈地上Dcard詢問網友，「既然104上寫面議，我開42-44k真的有很高嗎⋯⋯」

網友紛紛揭開社會陰暗面，「面議達4萬很常見，但不代表新鮮人能開4萬」、「這是你第一次找工作嗎？一堆工作寫面議，但根本開不到40K」、「我都會說依公司規定，新人坦白講沒有什麼議價空間」。

許多知道行情的網友也直言，「行銷職缺除非主管級，不然薪水商科墊底，30k都嫌高」、「新鮮人行銷相關工作薪水大概落在27k到35k，少數外商和FMCG（快速消費品）會開到40k或以上」、「要看原po有無特殊專長吧，否則只因實習過一年就開這個價碼實在是太高了」、「我也在某某電商上班，起薪行情大概是在32-33k」。

而原po主要認為不合理的部分，是認為該公司不符合2018年通過的《就業服務法》，其中部分條文明定「未來雇主在招募或是雇用員工，經常性薪資未達新台幣4萬元的職缺，雇主應公開揭示或告知求職者薪資範圍，違者可處6萬元以上，最高30萬元的罰鍰。」

然而有內行網友解釋，公司在求職網站上寫的40k「是底薪加上績效獎金、津貼（餐費、交通、輪班等），才會有的最終薪資，不代表這個工作一開始開真的會有40k」、「面議不得低於四萬沒錯，但這四萬是『經常性薪資』，如果他開底薪32K+看KPI給獎金，如果KPI達成率100%可以拿8K，加起來總共四萬，就算你因為達成率不能達100%而拿不到4萬，那公司也沒有違法」。

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