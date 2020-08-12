他想「30歲時財富自由」 網友推這些職業

面對目前經濟不景氣，各行業都普遍低薪的大環境下，就有網友在網路上發文表示，自己想選擇薪水較優渥的工作，並且在30歲左右就財富自由，到底該選擇哪一行呢，最後更好奇發問「受僱於人有辦法存到2～3千萬嗎？」

原PO在12日於「ptt的Gossiping板」表示，自己是社會新鮮人，還不太清楚各行各業的基本行情，想藉此發問「在普遍低薪過勞的環境下，什麼樣的工作可以在30多歲存到2～3千萬？」想徵求網友們的意見，並提問「受僱於人有辦法存到2～3千萬嗎？」

而貼文一出，也立刻造成網友們討論，紛紛表示，「努力在30歲賺了100萬，繼承家裡1900萬」、「會中15億的護理師」、「沒自己創業，99%的人都辦不到」、「接家裡企業」、「就家裡有錢，我親戚說要創業，媽媽就拿1500萬出來」、「娶千金」、「有大乾爹的直播主」。

但也有留言表示，多數人要在30歲以前財富自由是很困難的，對此，也有網友提出實際高薪的職業，「（舊金山）灣區工程師啊！22歲畢業，8年後很多都馬超過100萬美元」、「如果從高中就開始投資有可能」、「政治人物、網紅、公眾人物才有機會」、「當立委可以」、「YouTuber 啊 ，你看一堆網紅年紀輕輕就買房買車」。