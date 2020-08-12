月薪多少才能接受每日通勤3小時 網分析：高薪的根本不需要

聯合新聞網 / 綜合報導
通勤示意圖。 記者邱德祥／攝影
通勤示意圖。 記者邱德祥／攝影

目前市中心房價高，所以有許多上班族會選擇通勤，以節省高價的買房、租屋費用。日前有人發文詢問，並以「多少薪水可以接受每天通勤3-4小時？」為題，詢問廣大網友多少薪資才願意長時間的通勤。對此，有位網友則用另一個角度分析「薪水越高，越沒有理由每天花3小時搭車」。

發問的網友表示之前有兩個朋友皆每日通勤來回約3-4小時，一個薪資40-45K，從內壢通勤到台北市政府；一個薪資50-60K，從桃園春日路底通勤到台北市政府。因此發文詢問網友「想知道薪資多少的話，才可以接受每天通勤3-4小時」。

不少人回應「時間無價」、「完全不考慮」，會用租屋方案代替，也有網友回「換算一年將近有40天的生命都花在通勤上，這成本真的太高」、「就機會成本而言，越低薪水越能接受」、「很多人只考慮到通勤的錢，但最貴的是時間」，更有人認真計算，「如通勤時間算到工時裡，則約等於工時是原本的1.5倍，那扣除通勤費之後，薪資要是原本的1.5倍才合算」、「看扣掉通勤費剩多少，如還有40K就ok」。

有網友則以不同角度回文表示「薪水越高，越沒有理由每天花3小時搭車」，薪資低的人才會覺得月薪高到多少，就會願意花3小時通勤，事實上如真的變成高薪一族，想法會完全不同，他強調「只有低薪，才需要犧牲更多的時間」。原PO更說明，若是自己月薪有50萬早搬家（鄰近公司）了，甚至全家都可以一起搬過去，根本不需要通勤3小時。

對此，原PO更假設月薪30萬，時薪1200元，每天3小時的車程，一天車程要付出3600元的時間成本；而若月薪3萬，時薪120元，每天卻只要付出360元的時間成本。而若一天車程要付出3600元的成本，原PO則認為，月租花1萬租套房在公司旁邊會更划算。最後，他也強調，「越高薪的工作，通常不是一般人能做的，難度越高壓力越大的職缺，會把3小時浪費在車程上面嗎？」

對於該網友分析的結果，有留言表示「完全同意這篇邏輯」、「不用到50萬，月薪10萬就有9成的人願意租房捨通勤了」，但也有人認為此回文「以管窺天，沒經歷過不用在這推論些空泛的理論」、「就問題回答問題而已」，超高薪的情境設定未能直接回答最初提問者的問題。

薪資 上班族 PTT

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