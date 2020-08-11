矽格竹東、湖口廠釋300職缺 12日徵才祭提早報到獎勵金

「提早就業好安心，矽格報到拿獎金」現場徵才活動，明天下午1點30分至4點在竹北就業中心3樓登場，矽格公司位於竹東的北興廠及中興廠，與湖口廠三個廠區共釋出300個職缺，包含技術員、品管員、倉管技術員及領班等，針對此次應徵民眾，公司再祭出「提早報到獎勵金」，歡迎有就業意願民眾把握機會，踴躍參與面試。

竹北就業中心主任劉文菁表示，矽格為在地知名半導體封裝測試大廠，2018年不僅榮獲勞動部進用中高齡勞工績優廠商，2020年更獲選數位時代報導「台灣高價值企業前100強」企業。

矽格公司人事行政處長林汶處說，若屬請領失業給付中的求職民眾，在面談錄取後1個月內立即報到，可分別在3個月期滿考核通過、任職滿半年及1年後，各可領取獎勵金，民眾不只有穩定的薪資收入，加上政府的提早就業獎助津貼，更能拿到矽格獨特的獎勵金，一舉數得。

而目前不是失業給付請領中的民眾，一樣享有好康的就業振興獎勵金，金額以其進矽格第一個月投保薪資的6成計給。以上獎勵計畫適用於面談期間為今年8到10月，且面談錄取後1個月內的報到者，呼籲求職民眾把握良機。

另外因應疫情，現場提供酒精消毒、量測體溫等防疫措施，讓參加者安心求職，提醒參加民眾佩戴口罩做好防護措施後進場。活動詳情可洽竹北就業中心（03）5542564#3204陳小姐。

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