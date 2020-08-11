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台南大型就博會周六善化登場 提供逾6000個職缺

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科管理局副局長鄭秀絨表示，園區目前有不少藍領職缺。記者謝進盛／攝影
南科管理局副局長鄭秀絨表示，園區目前有不少藍領職缺。記者謝進盛／攝影

台南市政府109年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，本周六上午將在善化區文康育樂中心辦理，將提供6653個職缺，有近3000個職缺逾3萬元，呼籲求職或有意轉職者當天把握機會。

活動安排當天上午9點至12點舉行，市府勞工局今下午舉行記者會說明，台南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、南科管理局副局長鄭秀絨等人與會，勞工局說，當天將有台積電、長榮鋼鐵、生達化學製藥、大潤發及三商家購等73家廠商參與。

就博會不僅提供求職者與廠商面對面媒合平台，也結合台灣穗高、家登精密、萬潤科技、宏遠興業等4家廠商67個職缺設置線上徵才專區，求職者只要投遞線上履歷，廠商會與求職者聯繫，安排視訊面試。

黃偉哲說，日前調查，南市全職職缺數呈現正成長，達4.63%，台南積極招商創造良好就業環境，共增加452件投資案，創造562億元產值，依據行政院主計總處公布109年上半年失業率為3.9%，南市3.8%是六都最低，

王鑫基說，為鼓勵求職者踴躍投遞履歷找工作，當天只要「投3家履歷」，就有機會參加南科贊美酒店住宿券摸彩活動，現場更提供手提袋、旅行背包、計步器、手電筒、善化農會枝仔冰等限量求職兌換好康禮。

另外，就博會當天提供免費接駁車自8點40分起從善化火車站到善化文康中心就博會場，末班車為中午12點30分。這次設置南科就業導覽專車，當日上午11時由活動會場出發，帶領求職民眾到南科園區，由專人進行導覽。

「歡迎來南科！」鄭秀絨也說，今年因疫情，當前園區廠商確有不少職缺；日前盤點屬藍領工作職缺就有2000個，有意來南科上班者。

台南大型就博會周六善化登場，將提供逾6000個職缺。記者謝進盛／攝影
台南大型就博會周六善化登場，將提供逾6000個職缺。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲歡迎各地民眾來台南生活就業。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲歡迎各地民眾來台南生活就業。記者謝進盛／攝影

求職 南科 勞工局

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