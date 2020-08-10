機師高薪但報考人數少 網揭秘一關鍵原因

高薪工作不好找，想要當勝利組還要過五關斬六將。網友在「批踢踢實業坊」上發文，他詢問機師那麼高薪，為什麼報考的人不多呢，他認為台灣平均最高薪資的工作就是機師，如果送小孩出國讀書也要花百萬，那為什麼不把那筆錢拿去考機師，網友看完解釋，機師職缺少加上體檢嚴格，想當機師恐怕沒那麼簡單。

原Po表示，他查了資料發現，機師好像是平均薪資最高的職業，原Po解釋「當然考機師要花的錢是很貴，但是很多有錢人送小孩去外國讀書，也是要花個百萬來著吧，那這樣子為啥不把那筆錢拿去考機師，又不是每個去外國回來的都接公司或從政」，他認為投資小孩出國唸書的錢，不如拿去考機師。

網友看完揭秘，機師職缺少因此不會被當成第一志願，「機師的名額沒有那麼多吧」、「你知道路上有多少流浪的自費機師嗎？」、「有人自費出去受訓啊，但是到進好的航空公司還是要很久」；也有人認為機師體檢嚴格，門檻較高，「機師工作身體要很好，一有異狀就是拉掉」、「那個都看命的啦，身體素質要超好，甲等體位超難」。

根據航發協會資料中顯示，想成為機師可以選擇參加航空公司專案招募的培訓機師，或是自己出資到國外飛行學校並取得當地國家核發的飛行執照，培訓機師必須在32歲前就考進航空公司，自訓機師則是37歲就要拿飛行執照CPL250小時，兩者花費的時間成本不同，但都需要嚴格的培訓才能成為合格機師。

而中華航空與長榮航空的報考資格略有不同，一般來說，需具備具備中華民國國籍，多益分數有到航空公司的要求，如果是有近視的考生，矯正後視力達1.0以上也可以參加考試。