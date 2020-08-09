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北部工作薪資5萬 回鄉就業少8千該回去嗎？網友一面倒支持

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友考慮從北部搬回中部工作，但薪水會少8千元，讓他很猶豫，網友們則力挺返鄉。 圖／聯合報系資料照片
一名網友考慮從北部搬回中部工作，但薪水會少8千元，讓他很猶豫，網友們則力挺返鄉。 圖／聯合報系資料照片

許多人離鄉背井到台北工作生活，不外乎北部的工作機會多、薪水高，但如果要返鄉就業，很多人都會因為薪資可能會減少而猶豫不決，一名網友發文透露自己考慮離開北部回到中部工作，但薪水會因此少掉8千元，讓他有些失望，他也好奇想問鄉民們能否接受這樣的狀況，貼文一出讓網友們幾乎一面倒地支持原PO快回去。

原PO在PTT寫道自己目前仍在北部工作，月薪有5萬元左右，算是相當不錯的收入，但他打算離開北部回到家鄉中部就業，只不過薪水可能會因此減少8千元，變成4萬2。他說雖然物價上南北差不多，但是中部房價就比北部便宜4成左右，只不過薪水變少還是讓原PO有些猶豫，他也以自己的情況來詢問網友的意見，「回鄉薪水降8千可以接受嗎？

對此，許多網友都贊成原PO搬回家，「住家裡省超多啊」、「中南部這樣很高薪欸」、「還可啦，台北房租食宿花費遠大於中部」、「離家近、物價低可以啊，中部42K超高的了」、「差8千而已，想回家的話，是我就搬了」、「還可以啦，在台中42K的生活品質比在台北60K還好」、「在台北的話你這8千全部都是房東的，有比較好嗎？」、「差8千，在台北租房費用也超過吧，這薪資回鄉比較好」。

對於有人問說回去還是要租屋或住家裡？原PO則表示已準備好頭期款回中部買房子，網友紛紛力挺回鄉置產，「如果回鄉買房的話很可以啊」、「可以，光房價就有差」、「租房的話其實兩者差不多，買房的話就中部吧」、「中部42K可以了，回去直接頭期繳下去當租屋費」、「可以，真的要回去速度要快，建商現在開始在炒了」、「有打算買房就回去呀，越拖越貴」。

薪資 PTT

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