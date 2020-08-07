老闆最討厭上班中這項行為 員工：根本兩套標準

手機越來越普及，現在幾乎人手一支，不論上網、發訊息聯絡、通話都相當方便，但工作時可千萬注意老闆會不會介意。一名網友認為如果能把工作做好，並且讓老闆滿意，上班時使用手機應該沒什麼關係吧，但為何還是有很多公司的老闆不喜歡員工上班滑手機呢？

原PO在臉書「爆系知識家」提出疑問表示「請問為何很多公司老闆都不喜歡員工用手機？手機跟做事能力有影響嗎？」他認為其實只要準時完成老闆交代的工作，並且讓老闆感到滿意，滑個手機其實無傷大雅，更何況工作那麼辛苦，連空檔時間休息一下用個手機也不行，一點小事沒處理好像公司要倒閉一樣。

貼文一出引來網友們兩極看法，有人認為原PO沒有站在雇主的角度思考，「沒當過老闆是永遠不會懂的」、「因為有自制力不去影響工作的人很少」、「以客人眼裡，員工如果邊滑手機邊服務客人的話，我會感覺不專業而且工作感覺不認真」、「因為很多人不是這樣子在做事，還是滑手機啊」、「滑著滑著忘記分寸，滑著滑著忘記是來工作的…很多人就是這樣」、「當你當老闆，你的心態就會不一樣了」。

還有人認為有些老闆根本是兩套標準，「上班叫我不要滑手機我可接受，下班了老闆還拚命傳訊息過來交代事情的比較討厭」、「下班放假一直Line，不看還要嚴懲」、「要用群組交辦工作，又不給看手機，根本有病」、「上班的時候不准用手機，但下班的時候又用手機app拚命交代工作，不看還不行，這就是老闆們的思維」。