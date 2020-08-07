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月薪30K、準時下班能午休的工作難找嗎？ 網：很基本 但台灣做不到

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／取自Ingimage圖庫
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你對你的工作環境、內容、薪水滿意嗎？可以上行政院主計總處薪情平台查詢一下所從事的產業的薪資，作為參考依據。台灣處在低薪環境，許多人只期待工作之餘還能保有生活品質，合理的待遇、準時上下班、正常的休假、下班後就不用處理工作事務，也不用接主管的Line轟炸。有位女網友在Dcard PO文聊起自己的理想工作，聽起來很平凡的條件，意外吸引熱烈迴響。

原PO提問，「是我對理想工作標準過於嚴苛嗎？」，她列出標準如下：月薪實領30K（29.5K也可以），下班不用再處理工作的事，能準時下班（不超過10分鐘），不用義務提早到，隨時可以無壓力喝水、上廁所，工作內容固定，毋須承擔第三方傷亡風險，午休真的能休。「壓力大到瘦了13公斤了...唉，每天都好想辭職喔...」

網友表示「聽起來都很基本的東西，但台灣都做不到」、「北部科技業的助理都是這種待遇，不過不好搶就是了」、「可以考慮外商」、「這些我都有，反而想離開去別的地方挑戰」、有人覺得感恩「突然發現自己在做的是理想職缺，覺得訝異」、「這就是我的工作，來考公務員啊...」「傳產有喔，不過沒甚麼發展性，很怕因為疫情撐不過去倒閉」、「建議去學校的單位，不過遇到事情要會踢皮球」。

不同職業網友也大吐苦水，護理師條件都不符合，「時時刻刻承擔人命，也才50K」。警察說破大案也沒用，「打槍戰都不會破格升官了」。銀行職員抱怨，「吃飯10分鐘，廁所上一次或沒上，晚上七八點下班，薪水近40k...想離職了」。菜鳥公務員表示，「實領44k，你說的這些都達到。」設計類員工常常要應對要求「改來改去」的客戶，「只符合喝水、上廁所、午休，幾乎每天忙到快10點才能下班，偶爾要去會場做場佈做到凌晨...每個月領28.5K」。也有人建議原PO，「與其要求這種工作，不如增加自己的能力，換更好的工作」。

工作運 上班族 薪水

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