他挑戰「24小時不間斷外送」能賺多少 最終薪資公開

現因外送平台普及，許多人會因方便性高而選擇訂購外送，更有人就看上這「外送商機」紛紛轉行當外送員，對於外送員薪資的高低也一直都是網友們熱議的話題，而近期就有外送員「Bulabula布拉不拉」在Youtube拍攝影片，並挑戰「24小時持續接單」，看最終能送幾趟、賺多少錢。

在影片中Bula從凌晨4點便從台北市的通化夜市開始接單，直到早上8點，總共接了9單，共累計4小時26分。而Bula也在9點到11點左右在超商休息，望儲備體力準備午餐尖峰時段的訂單。而中午時段則選擇到公館商圈接單，並累積31單，外送時間累計共10小時。對此，Bula透露被派單也得看運氣，但夥伴可到一些熱點區等候接單機會。至晚上8點整，累計50單，距離連續24小時接單的挑戰只剩下8小時。

最終24小時結束，Bula總共接了68單，總計4804元，他也說明雖然加上獎金後共約6000元，但扣掉油錢與開銷，其實賺的和一般基本時薪的工資差不多。對於這趟24小時不間斷外送的挑戰，Bula也表示這之間不但遇大雨、手機充電線燒壞，在最後幾個小時甚至累到只能在超商趴著休息。

此影片一曝光，網友們紛紛直呼「外送員的辛苦不說沒人知道」、「雖然上班時間很彈性，但也要夠自律才賺得到錢啊！」、「真的沒有想像中簡單」、「油錢還有機車的保養，這些費用加起來也相當可觀」。更有留言分享「只能說後半是因為碰到下雨讓你單量衝上去，正常應該是落在24h/60單上下，常在跑的就知道，越晚只會越沒單，我個人最長是跑42小時沒休息的記錄」。