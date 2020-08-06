快訊

愛女卡對岸回不來、婆婆離世 罹癌陸配只能自行急診

傳威力彩頭獎持券人在法金部門 台新銀回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他挑戰「24小時不間斷外送」能賺多少 最終薪資公開

聯合新聞網 / 綜合報導
中午時段Bula則選擇到公館商圈接單，並累積31單，外送時間累計共10小時。 圖截自Bulabula布拉不拉
中午時段Bula則選擇到公館商圈接單，並累積31單，外送時間累計共10小時。 圖截自Bulabula布拉不拉

現因外送平台普及，許多人會因方便性高而選擇訂購外送，更有人就看上這「外送商機」紛紛轉行當外送員，對於外送員薪資的高低也一直都是網友們熱議的話題，而近期就有外送員「Bulabula布拉不拉」在Youtube拍攝影片，並挑戰「24小時持續接單」，看最終能送幾趟、賺多少錢。

在影片中Bula從凌晨4點便從台北市的通化夜市開始接單，直到早上8點，總共接了9單，共累計4小時26分。而Bula也在9點到11點左右在超商休息，望儲備體力準備午餐尖峰時段的訂單。而中午時段則選擇到公館商圈接單，並累積31單，外送時間累計共10小時。對此，Bula透露被派單也得看運氣，但夥伴可到一些熱點區等候接單機會。至晚上8點整，累計50單，距離連續24小時接單的挑戰只剩下8小時。

最終24小時結束，Bula總共接了68單，總計4804元，他也說明雖然加上獎金後共約6000元，但扣掉油錢與開銷，其實賺的和一般基本時薪的工資差不多。對於這趟24小時不間斷外送的挑戰，Bula也表示這之間不但遇大雨、手機充電線燒壞，在最後幾個小時甚至累到只能在超商趴著休息。

此影片一曝光，網友們紛紛直呼「外送員的辛苦不說沒人知道」、「雖然上班時間很彈性，但也要夠自律才賺得到錢啊！」、「真的沒有想像中簡單」、「油錢還有機車的保養，這些費用加起來也相當可觀」。更有留言分享「只能說後半是因為碰到下雨讓你單量衝上去，正常應該是落在24h/60單上下，常在跑的就知道，越晚只會越沒單，我個人最長是跑42小時沒休息的記錄」。

最終24小時結束，Bula總共接了68單，總計4804元，他也說明雖然加上獎金後共約6000元，但扣掉油錢與開銷，其實賺的和一般基本時薪的工資差不多。 圖截自Bulabula布拉不拉
最終24小時結束，Bula總共接了68單，總計4804元，他也說明雖然加上獎金後共約6000元，但扣掉油錢與開銷，其實賺的和一般基本時薪的工資差不多。 圖截自Bulabula布拉不拉

外送員 薪資

延伸閱讀

遇臉臭大學生訂餐沒說「謝謝」 遭外送員斥：餐點還我

「鄉下買房」日本比台灣更便宜？網點關鍵嘆：別傻了

奇蹟寶寶降生！男嬰「臍帶繞頸6圈」 醫稱奇：23年沒見過

百元理髮都靠運氣？ 男竟遇「超專業服務」

相關新聞

教師薪水不算高為何一堆人搶？ 網友曝「終極優點」連工程師都羨慕

教師甄試不比高普考輕鬆，由於薪水不錯、福利佳，應試人數眾多，加上現在少子化，需求又逐年下降，因此教師甄試的錄取率一直不高於5%，有些人考個三五年都不見得考得上。就有網友好奇，教職也就寒暑假比較吸引人，薪水0年才到8萬其實也不算高，為什麼這麼多人搶著要呢？

他挑戰「24小時不間斷外送」能賺多少 最終薪資公開

現因外送平台普及，許多人會因方便性高而選擇訂購外送，更有人就看上這「外送商機」紛紛轉行當外送員，對於外送員薪資的高低也一直都是網友們熱議的話題，而近期就有外送員「Bulabula布拉不拉」在Youtube拍攝影片，並挑戰若24小時持續接單，最終能送幾趟、賺多少錢。,現因外送平台普及，許多人會因方便性高而選擇訂購外送，更有人就看上這「外送商機」紛紛轉行當外送員，對於外送員薪資的高低也一直都是網友們熱議的話題，而近期就有外送員「Bulabula布拉不拉」在Youtube拍攝影片，並挑戰若24小時持續接單，最終能送幾趟、賺多少錢。

一件襯衫／畢業即失業 在飲料店打工能有未來嗎？

「一件襯衫」與茶湯會共同創作一則關於「青年求職」議題的影片，片中描述茶湯會職員面對畢業即失業的困境，還有社會對於服務業的刻板印象，以及服務業的辛苦。

南部最大場就博會22、23日登場 釋出近8000職缺

今年南部最大場的就業博覽會將在8月22、23日於台南新光三越新天地舉辦，勞動部雲嘉南分署邀集75家企業，釋出超過7800...

準備性職場業績衰退3成 勵馨邀民眾振興受暴婦女就業

勵馨基金會自2009年啟動準備性職場服務，提供受暴婦女高彈性、友善安全的工作環境，並輔導後續就業，協助生活自立，近5年穩...

他問年輕人失業為何不去擺地攤？ 網友吐槽：你快行動

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多年輕人有感求職不易，勞動部為了幫助青年就業，也推動「青年就業獎勵計畫」。就有網友針對時下狀況，在PTT發文問說「年輕人失業找不到工作為何不考慮擺地攤？」引發網友正反兩極評論。

不畏疫情影響 旅遊電商逆向操作宣布大舉徵才

受到疫情影響，國境遲遲未開，也讓國內不少旅行社傳出組織精簡、裁員的消息，包括老牌的五福、鳳凰等知名旅行社都傳出人力精簡。...

夏天熱炸了 勞動部補助雇主買冰背心、風扇衣

勞動部今公告修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，補助項目除原有的工作環境改善及促進勞工身心健...

半年育嬰假根本沒在請 民團籲改給男性一月9成薪育嬰假

育兒不該只是「女性的事」，托育政策催生聯盟與生育改革行動聯盟，呼籲勞動部放寬法令，孩子出生第一月可領九成薪的留職停薪補助...

沃旭9月再徵才 大葉培育風電人才

中部沿海設置風力發電廠，出現專業人力需求，大葉大學獲勞動部獎助開設風電產業人才培育班，昨開訓；風電商沃旭打算9月再辦徵才...

銀行月薪6萬與傳產月薪10萬怎麼選？ 過來人曝現實情況

許多人求職時會希望能找到好的薪水及工作環境，而近日就有網友提到2種產業的工作情況，分別是月新6萬元還要常常加班的銀行，及月薪10萬元還能準時下班的傳產，不禁讓他好奇一般人會如何選擇，貼文一出也引發網友討論。

風電商沃旭9月將徵才 至少再釋出50個本地職缺

政府招商開發風電，綠能工作令各界期待，彰化縣大葉大學除了與風電商沃旭合作離岸風電學徒計畫，也獲勞動部獎助開設風電產業人才...

熱門新聞

台新員工中15.9億威力彩 傳彩券在「她」手上

台新10員工「中15.9億」傳聞頻出 中獎消息外洩者曝光

別急著挑口罩！先量鼻樑長短再出門 網驚喊這款口罩恐更難買

元氣的一天／ 夏季食物保存 教你冰箱收納

史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人

謠傳威力彩持券人個資 台新銀抗議「侵犯隱私」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。