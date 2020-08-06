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一件襯衫／畢業即失業 在飲料店打工能有未來嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
「一件襯衫」與茶湯會共同創作一則關於「青年求職」議題的影片。 圖／《一件襯衫》授權提供
「一件襯衫」與茶湯會共同創作一則關於「青年求職」議題的影片。 圖／《一件襯衫》授權提供

「一件襯衫」與茶湯會共同創作一則關於「青年求職」議題的影片，片中描述茶湯會職員面對畢業即失業的困境，還有社會對於服務業的刻板印象，以及服務業的辛苦。

最近正值畢業季，是年輕人初入職場的迷惘階段，「畢業即失業」是大部分社會新鮮人都會遇到的窘境。許多年輕人會到飲料店打工只是單純為了賺錢，在這份工作上也沒太大的期許。「在飲料店工作，會有未來嗎？」他們總是這樣子反覆地問自己這個問題。這支影片以三位在茶湯會工作的年輕人用自己的故事來述說著如何在這份工作中實現自己的價值。

職業被貼上「標籤」，澆滅心中的火苗。

在現今社會的價值裡，到服務業或餐飲業上班，就會被貼上是個沒夢想、沒未來的工作。只是想要找個穩定的地方實踐自己的價值，卻伴隨著父母的期待、同儕的壓力、社會的偏見。面對這些標籤與懷疑，他們心中熱情的火苗也隨之被澆滅，出了社會才發現，這一切好難。

這群年輕人用行動證明，即使是飲料店，也可以過得很有意義。 圖／《一件襯衫》授權提供
這群年輕人用行動證明，即使是飲料店，也可以過得很有意義。 圖／《一件襯衫》授權提供

認同自己的工作，才能發揮最大的價值。

這群年輕人用行動證明，即使是飲料店，也可以過得很有意義。在茶湯會從開店、煮茶、選材、品茶，到測量、調泡、封膜、奉茶。身為城市中的小人物，應對這個社會的喜怒哀樂時，每個細節都不馬虎；遞上一杯茶，成就別人一天的幸福。

在這邊不只是學會泡一杯飲料。

在與客人和夥伴的互動中，發現人與人之間最純粹的情感，更改變了和家人相處的方式；從有錢賺就好，到文化的傳遞者，成為別人的導師，帶給後輩希望。對他們來說，這裡不單單只是一間店，更像是一個家。

踏實的過好每個簡單的日子，就是件不簡單的事。

在這個「販賣夢想」的年代，許多人口中的夢想，可能只會淪為空想；反而挽起袖口「努力生活」的人，其實更值得尊敬。

這個世界上沒有最好的工作，踏實地走自己選擇的路，只要熱愛你所做的事，那就再好不過了。如果每份工作只是個旅程，你會想帶走怎麼樣的風景？

這個世界上沒有最好的工作，踏實地走自己選擇的路，只要熱愛你所做的事，那就再好不過了。 圖／《一件襯衫》授權提供
這個世界上沒有最好的工作，踏實地走自己選擇的路，只要熱愛你所做的事，那就再好不過了。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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