快訊

疫情升溫 藝文場館、大眾運輸佩戴口罩規範一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問年輕人失業為何不去擺地攤？ 網友吐槽：你快行動

聯合新聞網 / 綜合報導
受到新冠肺炎疫情衝擊，許多年輕人有感求職不易，勞動部為了幫助青年就業，也推動「青年就業獎勵計畫」。 聯合報系資料照片／記者陳斯穎攝影
受到新冠肺炎疫情衝擊，許多年輕人有感求職不易，勞動部為了幫助青年就業，也推動「青年就業獎勵計畫」。 聯合報系資料照片／記者陳斯穎攝影

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多年輕人有感求職不易，勞動部為了幫助青年就業，也推動「青年就業獎勵計畫」。就有網友針對時下狀況，在PTT發文問說「年輕人失業找不到工作為何不考慮擺地攤？」引發網友正反兩極評論。

原PO表示，人類最原始的生存方式就是以物易物做買賣，他認為擺地攤的租金不貴，加上賣的東西成本也不高，攤商可以在一次又一次的買賣交易中，賺取足夠生存的薪水。原PO強調，雖然早上市場擺地攤要早點爬起來，晚上夜市擺地攤得承受作息不正常對身體健康所帶來的負面影響，不過這絕對是可以做的正當行業，「地攤vs.月薪五萬上班族，誰輸誰贏還很難說呢！」

此文一出，有網友點出關鍵因素「自尊心是個很奇怪的東西」、「跑給警察追，繳的罰單比收入高」、「你被罰一張就知道了，還有規費跟門路」、「辛苦吧！現在很多人不想要那麼辛苦，只想爽爽過」、「你以為擺地攤很簡單嗎？好的點大家用搶的還租不到」、「西門町的騎樓連一根柱子一個月要11萬租金」。有網友分析時代不同了，消費者的消費習慣也隨之改變，「現在一堆網路購物，誰會去逛地攤？」、「現在都在網路直播賣啊」。

PO文的底下有網友分享自己父母經驗，表示父母以前在市場擺攤，利潤通常在35%上下，而重複的商品不可能一直在同一個市場賣。該名網友進一步表示，自己的父母甚至遇過有些公司要求攤販把貨品買斷，若沒賣完或者不幸摔壞，都要自行吸收，「我不是挑複雜的講，這些都是做這行的基本常識」。當然還有網友跟原PO開玩笑說「為何不炒股就好了」、「買樂透不是更快？」同時還有網友不客氣嗆原PO「那你擺了嗎？你要幫助受你鼓勵去擺攤但卻失敗的人嗎？」、「你也趕快行動啊！還坐在電腦前發文幹嘛！」

新冠肺炎 勞動部

相關新聞

他問年輕人失業為何不去擺地攤？ 網友吐槽：你快行動

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多年輕人有感求職不易，勞動部為了幫助青年就業，也推動「青年就業獎勵計畫」。就有網友針對時下狀況，在PTT發文問說「年輕人失業找不到工作為何不考慮擺地攤？」引發網友正反兩極評論。

教師薪水不算高為何一堆人搶？ 網友曝「終極優點」連工程師都羨慕

教師甄試不比高普考輕鬆，由於薪水不錯、福利佳，應試人數眾多，加上現在少子化，需求又逐年下降，因此教師甄試的錄取率一直不高於5%，有些人考個三五年都不見得考得上。就有網友好奇，教職也就寒暑假比較吸引人，薪水0年才到8萬其實也不算高，為什麼這麼多人搶著要呢？

不畏疫情影響 旅遊電商逆向操作宣布大舉徵才

受到疫情影響，國境遲遲未開，也讓國內不少旅行社傳出組織精簡、裁員的消息，包括老牌的五福、鳳凰等知名旅行社都傳出人力精簡。...

夏天熱炸了 勞動部補助雇主買冰背心、風扇衣

勞動部今公告修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，補助項目除原有的工作環境改善及促進勞工身心健...

半年育嬰假根本沒在請 民團籲改給男性一月9成薪育嬰假

育兒不該只是「女性的事」，托育政策催生聯盟與生育改革行動聯盟，呼籲勞動部放寬法令，孩子出生第一月可領九成薪的留職停薪補助...

沃旭9月再徵才 大葉培育風電人才

中部沿海設置風力發電廠，出現專業人力需求，大葉大學獲勞動部獎助開設風電產業人才培育班，昨開訓；風電商沃旭打算9月再辦徵才...

銀行月薪6萬與傳產月薪10萬怎麼選？ 過來人曝現實情況

許多人求職時會希望能找到好的薪水及工作環境，而近日就有網友提到2種產業的工作情況，分別是月新6萬元還要常常加班的銀行，及月薪10萬元還能準時下班的傳產，不禁讓他好奇一般人會如何選擇，貼文一出也引發網友討論。

風電商沃旭9月將徵才 至少再釋出50個本地職缺

政府招商開發風電，綠能工作令各界期待，彰化縣大葉大學除了與風電商沃旭合作離岸風電學徒計畫，也獲勞動部獎助開設風電產業人才...

想要四年內年薪破百萬？ 過來人點出「關鍵點」

年薪百萬是每個人期望達到的事情，不過有人提出質疑「年薪百萬是真的很普通，還是八卦標準高？」網友解釋主要還是得看行業及地點，他認為一般人畢業起薪三萬多，「過1年加薪超過4萬，沒多久跳槽變5萬，大概4年就破百萬了，要懂得跳槽，別傻傻得守著一家公司」。

免抽券！高雄應屆畢業青年就業 最高可領13萬8千獎勵金

最近抽不到振興券也別懊惱！高雄市勞工局提醒應屆畢業的青年，趕緊到就服站登記找頭路，只要成功在9月30日前從事特定製程行業或照顧服務業，於同一事業單位就業滿30日，就能開始領獎勵金；持續工作達18個月，合計最高可領到13萬8千元。

月薪16萬工作該去嗎？他曝「工作地點」網友搖頭喊不要冒險

選擇工作的時候，除了環境、同事、職涯發展外，薪資的高低也是一個很重要的考慮因素，有網友問到，家人最近收到了offee，月薪資有16萬台幣，可是地點位於「香港」，最近去不知道安不安全，想問其他人如果碰到同樣情況，會選擇去嗎？引發網友熱議。

「月休八天賺不到2.8萬」打工就好？ 網曝關鍵：福利保障不夠

近年社會新鮮人薪資普遍偏低，加上今年受疫情影響，不少年輕人找工作處處碰壁。有網友近期發文分享，試算薪資，他表示如果一個月休八天，仍賺不到2.8萬，薪資比打工的錢來得少，原PO建議大家不要委屈自己去做，不過網友一看到文章後，紛紛表示這樣計算根本不準確，加上打工的福利和保障不會比正職來得多。

熱門新聞

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

台新10員工「中15.9億」醜聞頻出 中獎消息外洩者曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。