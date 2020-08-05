他問年輕人失業為何不去擺地攤？ 網友吐槽：你快行動

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多年輕人有感求職不易，勞動部為了幫助青年就業，也推動「青年就業獎勵計畫」。就有網友針對時下狀況，在PTT發文問說「年輕人失業找不到工作為何不考慮擺地攤？」引發網友正反兩極評論。

原PO表示，人類最原始的生存方式就是以物易物做買賣，他認為擺地攤的租金不貴，加上賣的東西成本也不高，攤商可以在一次又一次的買賣交易中，賺取足夠生存的薪水。原PO強調，雖然早上市場擺地攤要早點爬起來，晚上夜市擺地攤得承受作息不正常對身體健康所帶來的負面影響，不過這絕對是可以做的正當行業，「地攤vs.月薪五萬上班族，誰輸誰贏還很難說呢！」

此文一出，有網友點出關鍵因素「自尊心是個很奇怪的東西」、「跑給警察追，繳的罰單比收入高」、「你被罰一張就知道了，還有規費跟門路」、「辛苦吧！現在很多人不想要那麼辛苦，只想爽爽過」、「你以為擺地攤很簡單嗎？好的點大家用搶的還租不到」、「西門町的騎樓連一根柱子一個月要11萬租金」。有網友分析時代不同了，消費者的消費習慣也隨之改變，「現在一堆網路購物，誰會去逛地攤？」、「現在都在網路直播賣啊」。

PO文的底下有網友分享自己父母經驗，表示父母以前在市場擺攤，利潤通常在35%上下，而重複的商品不可能一直在同一個市場賣。該名網友進一步表示，自己的父母甚至遇過有些公司要求攤販把貨品買斷，若沒賣完或者不幸摔壞，都要自行吸收，「我不是挑複雜的講，這些都是做這行的基本常識」。當然還有網友跟原PO開玩笑說「為何不炒股就好了」、「買樂透不是更快？」同時還有網友不客氣嗆原PO「那你擺了嗎？你要幫助受你鼓勵去擺攤但卻失敗的人嗎？」、「你也趕快行動啊！還坐在電腦前發文幹嘛！」