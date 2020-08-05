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勞動部今預告離岸風場勞工納責任制 約700人受影響

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今預告「核定離岸風場及陸域風場之興建或運作維護從業人員為勞動基準法第84條之1之工作者」草案，將離岸及陸域風場興建或維護人員納為責任制，預估將有700多人受影響，預告期14天。

依據公告內容，因我國現正積極推動綠色能源發展，而再生能源發電中尤以離岸風電為關鍵發展項目，然而離岸風場及陸域風場興建或運作維護期間，從業人員受限天候、海象及作業安全規範等因素，時有無法盡依預定時間出勤，亦難以避免需及時趕辦高處作業或搶修電力供應的情形，因此適用84-1，給予相當彈性。

草案預告期14天，將預告至8月19日，對於公告內容有意見或修正建議者，可在14天內提出意見。根據勞動部估算，這波受影響的勞工數約700多人。

勞動部 再生能源

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