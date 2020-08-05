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教師薪水不算高為何一堆人搶？ 網友曝「終極優點」連工程師都羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
教職不但穩定又有寒暑假可放，因此成為許多文組學生的職業首選。圖／報系資料照片
教職不但穩定又有寒暑假可放，因此成為許多文組學生的職業首選。圖／報系資料照片

教師甄試不比高普考輕鬆，由於薪水不錯、福利佳，應試人數眾多，加上現在少子化，需求又逐年下降，因此教師甄試的錄取率一直不高於5%，有些人考個三五年都不見得考得上。就有網友好奇，教職也就寒暑假比較吸引人，薪水20年才到8萬其實也不算高，為什麼這麼多人搶著要呢？

原PO在PTT八卦板發文表示，教職唯一的好處大概就是寒暑假，「但只有少部分有，大部分都要當行政，而且薪水要20幾年才能爬到快8萬，科技業2～3年就破百萬了，這樣的工作為何搶破頭呢？」

網友紛紛表示教職一大優點就是「穩定」，「跟公務員一樣就是穩定」、「穩定、相對輕鬆、退休俸，科技業能一直待到退休也很猛了」。此外還有內行網友透露，教師的薪水其實比想像中還高，「教師薪水在理工科算低薪，但是在文組算高薪啊」、「老師薪水是浮動的，其實每個月超鐘點加一加已經可以七、八萬，不用二十年」、「如果不住台北的話，去其他縣市當老師，買房也不難，算是能平衡工作還有生活的職業」。

不過網友認為教職最大的優點還是「有寒暑假」，這一點勝過全部操勞的職業，「是正式老師的話，大部份寒暑假都不用去學校」、「放假做自己的事才是真理，上班操得要死，沒假放要怎麼享受」、「你不知道出社會工作以後，有假放遠大於薪水」。

薪水 公務員 少子化 教甄

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