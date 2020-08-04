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夏天熱炸了 勞動部補助雇主買冰背心、風扇衣

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，擴大補助高氣溫危害預防及職場呼吸防護設施。記者葉冠妤／攝影
勞動部今公告修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，擴大補助高氣溫危害預防及職場呼吸防護設施。記者葉冠妤／攝影

勞動部今公告修正「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」，補助項目除原有的工作環境改善及促進勞工身心健康設施或活動，新增納入呼吸防護具、呼吸防護具密合度測試設備，以及冰背心、風扇衣、灑水降溫裝置等熱危害預防設備，補助金額最高達50萬元。

勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，過去企業若想改善照明、噪音、化學或肌肉骨骼人因傷害等措施或設備，職安署會補助經費，這次配合7月才上路的呼吸防護計畫，同時考量近年夏季高氣溫頻率及持續時間越來越長，修正3月中公告的補助作業要點，擴大補助高氣溫危害預防及職場呼吸防護設施。

張國明列舉，像是遮陽或灑水降溫裝置、冰背心、風扇衣等熱危害預防設備，或是呼吸防護具、用來檢測呼吸防護具密合度的儀器，都納入這次的補助項目，中小企業雇主都可以申請。他也坦言，由於冰背心、風扇衣在國內還不普及，因此希望企業可多添購，改善勞工的工作環境。

張國明指出，受理申請期限自即日起至10月20日止，299人以下企業，職安署最高補助7成，49人以下企業則最高補助8成，其中工作環境改善類最高補助50萬，個人防護具則以5萬元為限，職場勞工身心健康促進活動或措施類15萬，若有特殊需求，事前報經職安署審核同意者還可再提高補助金額，呼籲請中小企業多加善用政府資源，如有意願，請洽職安署委託之勞工健康服務中心諮詢或提供臨場輔導0800-068580。

勞動部今公告擴大補助高氣溫危害預防及職場呼吸防護設施，工作環境改善類最高補助50萬，個人防護具則以5萬元為限。記者葉冠妤／翻攝
勞動部今公告擴大補助高氣溫危害預防及職場呼吸防護設施，工作環境改善類最高補助50萬，個人防護具則以5萬元為限。記者葉冠妤／翻攝

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