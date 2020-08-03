銀行月薪6萬與傳產月薪10萬怎麼選？ 過來人曝現實情況

許多人求職時會希望能找到好的薪水及工作環境，而近日就有網友提到2種產業的工作情況，分別是月新6萬元還要常常加班的銀行，及月薪10萬元還能準時下班的傳產，不禁讓他好奇一般人會如何選擇，貼文一出也引發網友討論。

網友在Ptt發文提到，他在銀行工作的朋友一週上班六天，而且還常態加班到晚上10點，即便工作辛苦但月薪有六萬元且公司地點好，加上身邊的同事也都偏年輕，而另外一位朋友則是傳產技工，上班規律準時下班月薪還有10萬，缺點是工作同事多是年紀偏大的長者和外籍人士，讓他不禁發文問兩個職位選哪個較好。

對此有網友認為選擇銀行較好，「銀行薪水應該不止6萬元還得加上年終和獎金」、「銀行薪水上調空間大，傳產就不用想了」，還有人質疑傳產10萬元月薪的說詞，「傳產有10W又準時下班？老闆吧」、「傳產10萬？少在那邊幻想了」，但也有部分人說「如果傳產真的能10萬還不加班，當然傳產」。

不過就有曾在金融業工作現在則在傳產公司任職的網友表示，金融業加班程度最高，而傳產5點後辦公室幾乎都是空的，至於薪水的部分銀行要有6萬幾乎都是在核心部門，非核心多是一般薪水，這名網友自己在銀行待了5年的年薪約80萬元，而轉到傳產後的月薪則是5萬元年薪約90萬，他解釋原po所說的月薪10萬元是資深員工的薪水，新進的人不容易有這樣的薪資。