想要四年內年薪破百萬？ 過來人點出「關鍵點」

年薪百萬是每個人期望達到的事情，不過有人提出質疑「年薪百萬是真的很普通，還是八卦標準高？」網友解釋主要還是得看行業及地點，他認為一般人畢業起薪三萬多，「過1年加薪超過4萬，沒多久跳槽變5萬，大概4年就破百萬了，要懂得跳槽，別傻傻得守著一家公司」。

原Po在「批踢踢實業坊」表示，他是南部人研究所也唸南部，以前總聽長輩說月薪四萬就很好了，他還沒畢業前有碰到在高雄工作十幾年的學長，學長向他表示自己月薪五萬多，當時原Po覺得「5萬快2倍算很好了」。隨著他當完兵上台北工作後，他發現年薪百萬其實不像大家想像中的難。

北部優勢 薪資水準較高

他解釋，自己起薪3萬多，隔年加薪超過4萬，沒多久跳槽變5萬，大概4年就破百萬了，「要懂得跳槽，別傻傻得守著一家公司，大台北是企業總部跟外商集中地，薪水給得不會差，高雄可能無法扭轉這種差異」。

南部優勢 房價、物價便宜

不過，原Po分析，在南部工作的優勢是房價便宜，他表示「有一個朋友在左營買房，房貸一個月繳幾千塊，另一個朋友的弟弟在台南買舊公寓，只花100多萬，這個數字對住在大台北的人很難想像，在大台北工作賺的錢都給建商跟投資客了」。

網友看完回應「台北物價高，房租又貴得要死，薪水比南部高，生活品質也不會比較好」、「跳槽加薪很多人沒概念，多數人是求穩定生活而已吧」、「比起來，北部跳槽機會確實很多」、「跳槽確實是加薪最好的機會」。