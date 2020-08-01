月薪16萬工作該去嗎？他曝「工作地點」網友搖頭喊不要冒險

選擇工作的時候，除了環境、同事、職涯發展外，薪資的高低也是一個很重要的考慮因素，有網友問到，家人最近收到了offer，月薪資有16萬台幣，可是地點位於「香港」，最近去不知道安不安全，想問其他人如果碰到同樣情況，會選擇去嗎？引發網友熱議。

網友在PTT八卦版發文說，家人最近收到了offer，有4.2萬港幣換算下來大概台幣16萬月收，但是沒有機票也沒有吃住，不過地點在香港中環，附近地點港島5站內租屋有點誇張，和樓鳳同棟的也要1-1.2萬港幣(約台幣4萬)，好一點有管理員的也要快2萬港幣(約台幣8萬)，重點現在香港情況不知道安不安全，且近來又有新冠肺炎疫情，假設原本在台灣薪水約5萬多，會願意去香港嗎？

此文一出也引起眾多網友討論，有人說「看有沒有包房租啊，我當初六,七萬就去了，因為房租不用我付」、「有無住房補助？ 4.2萬一個人很夠用，香港調薪快，績效好三、四年後就破5萬 」、「可以 我同學要在香港創業了，兩個台灣人住港島可接受」、「基本生活費一個月四萬台幣 給你參考」。

但也有人覺得「香港現在局勢不明，未來會不會很快就被裁很難說」、「除非你覺得和台灣現有薪水差別大到你願意冒那風險」、「這個沒法存錢到3倍的速度，我不會去冒險 新冠加獨裁」、「勸你不要不把國安法不當一回事」、「我記得香港路邊吃都不便宜，更不用說餐廳」。

樓鳳，是香港性工作者一種提供性服務的方式，因為在一個住宅單位內只有一名妓女提供服務而得名，也是香港半公開的性產業主要組成部分。妓女在香港常被稱為「鳳姐」，香港的住宅單位租金昂貴，所以有很多不是租用一個完整的大廈單位，而是租用由一個住宅單位分拆成兩個至數個小單位的「劏房」。