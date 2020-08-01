快訊

外籍工程師染疫前跑三縣市 隔離管理人數規模恐創新高

從日女大生、泰移工到歐洲工程師 國內擬加嚴口罩政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月薪16萬工作該去嗎？他曝「工作地點」網友搖頭喊不要冒險

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問到，家人最近收到了offer，月薪資有16萬台幣，可是地點位於「香港」，最近去不知道安不安全，想問其他人如果碰到同樣情況，會選擇去嗎？引發網友熱議。 香港中國通訊社
有網友問到，家人最近收到了offer，月薪資有16萬台幣，可是地點位於「香港」，最近去不知道安不安全，想問其他人如果碰到同樣情況，會選擇去嗎？引發網友熱議。 香港中國通訊社

選擇工作的時候，除了環境、同事、職涯發展外，薪資的高低也是一個很重要的考慮因素，有網友問到，家人最近收到了offer，月薪資有16萬台幣，可是地點位於「香港」，最近去不知道安不安全，想問其他人如果碰到同樣情況，會選擇去嗎？引發網友熱議。

網友在PTT八卦版發文說，家人最近收到了offer，有4.2萬港幣換算下來大概台幣16萬月收，但是沒有機票也沒有吃住，不過地點在香港中環，附近地點港島5站內租屋有點誇張，和樓鳳同棟的也要1-1.2萬港幣(約台幣4萬)，好一點有管理員的也要快2萬港幣(約台幣8萬)，重點現在香港情況不知道安不安全，且近來又有新冠肺炎疫情，假設原本在台灣薪水約5萬多，會願意去香港嗎？

此文一出也引起眾多網友討論，有人說「看有沒有包房租啊，我當初六,七萬就去了，因為房租不用我付」、「有無住房補助？ 4.2萬一個人很夠用，香港調薪快，績效好三、四年後就破5萬 」、「可以 我同學要在香港創業了，兩個台灣人住港島可接受」、「基本生活費一個月四萬台幣 給你參考」。

但也有人覺得「香港現在局勢不明，未來會不會很快就被裁很難說」、「除非你覺得和台灣現有薪水差別大到你願意冒那風險」、「這個沒法存錢到3倍的速度，我不會去冒險 新冠加獨裁」、「勸你不要不把國安法不當一回事」、「我記得香港路邊吃都不便宜，更不用說餐廳」。

樓鳳，是香港性工作者一種提供性服務的方式，因為在一個住宅單位內只有一名妓女提供服務而得名，也是香港半公開的性產業主要組成部分。妓女在香港常被稱為「鳳姐」，香港的住宅單位租金昂貴，所以有很多不是租用一個完整的大廈單位，而是租用由一個住宅單位分拆成兩個至數個小單位的「劏房」。

香港 新冠肺炎 國安法

延伸閱讀

第3波疫情凶猛 港版方艙500病床最快8‧1啟用

選舉延後…香港擬設臨時立法會 泛民議員數恐遭削減

香港連10日確診破百 學者：防疫可學北京經驗

拜登幕僚警告 陸收緊香港得逞 下一步可能改變台灣現狀

相關新聞

面試為何必看公司廁所？會議室也藏玄機 這種鐵定沉淪

不少大學畢業生近日忙著面試投入職場，無不希望能夠避開各種地雷公司，拿到一份「夢幻工作」。然而面試階段應該要如何明辨出好公司？有過來人就給出了數點建議，其中廁所、會議室、分機表都是重點之一，攸關錄取後的工作優劣，千萬不能疏忽。

月薪16萬工作該去嗎？他曝「工作地點」網友搖頭喊不要冒險

選擇工作的時候，除了環境、同事、職涯發展外，薪資的高低也是一個很重要的考慮因素，有網友問到，家人最近收到了offee，月薪資有16萬台幣，可是地點位於「香港」，最近去不知道安不安全，想問其他人如果碰到同樣情況，會選擇去嗎？引發網友熱議。

「月休八天賺不到2.8萬」打工就好？ 網曝關鍵：福利保障不夠

近年社會新鮮人薪資普遍偏低，加上今年受疫情影響，不少年輕人找工作處處碰壁。有網友近期發文分享，試算薪資，他表示如果一個月休八天，仍賺不到2.8萬，薪資比打工的錢來得少，原PO建議大家不要委屈自己去做，不過網友一看到文章後，紛紛表示這樣計算根本不準確，加上打工的福利和保障不會比正職來得多。

男子工作四年憤怒離職 網看「離職單」傻眼：霸氣十足

有些人工作一段時間後，便萌生出離職的想法，想要轉換跑道或工作太操勞等原因都有可能。有位網友近期上網發文，表示自己的工作是搬運餐飲設備的技師，工作四年已經快30歲，身體負擔不了只好離職，不過網友們一看原PO離職單上的說明皆傻眼，直呼原PO寫得理由相當霸氣。

遭主管約談！同事「超瞎投訴」她傻眼 萬人嘆：職場生態

職場上如何跟同事、主管相處，對不少人來說是一大難題。日前一名女網友被主管約談，原因是有同事投訴她「準時下班、連假不主動加班、抓到空閒就滑手機」，無言指控讓她心裡大翻白眼，貼文引起廣大網友迴響，眾人直呼「職場生態就是這樣」。

在台北當10年公務員能存多少錢？ 網友不看好：快調回去較好

考公職一直都是許多人心中的目標，畢竟擁有鐵飯碗才有保障，但即使當上公務員，究竟能存有多少積蓄還是個問題，一名網友發文敘述表弟考上了高普考，離鄉背井北上當公務員，但他很好奇若當了10年公務人員能存多少錢？雖然有鄉民不看好能存錢，但也有人認為善加規劃還是存得了錢。

他以自身經驗勸「有經濟壓力的人不要去做學徒」 網友讚中肯

現在高學歷時代，許多人都擁有大學甚至以上的文憑，擁有一技之長就顯得更為重要，而許多勞力性工作有所謂的師徒制，學經歷不高的人就會選擇當學徒來獲得技能，一名網友就分享自己的經驗和看法，他表示自己曾經歷過學徒階段，如今熬出頭後再回頭看，語重心長地奉勸年輕人「有經濟壓力的人不要去做學徒一職」。

勞動部今公告 役男退伍就業穩定也有3萬獎勵金

今年疫情衝擊就業市場，為搶救今年應屆大專院校畢業生，勞動部在6月中旬啟動「青年就業獎勵計畫」，凡29歲以下的應屆畢業生若...

中科園區聯合徵才 台積電等知名科技公司提供700個職缺

中科管理局為因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市就業服務處合作，於後天8月1日上午10時至下午2時在管理局一樓舉辦「...

想進台積電快來！中科8月1日聯合徵才 20大廠釋700職缺！

中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市就業服務處共同合作，將於8月1日（周六）上午10點至下午2點，在中科管...

他棄爽缺考公職求穩定 入職後「累得跟狗一樣」喊：CP值不高

不少人追求穩定的工作會投入公職考試，不過卻有公職人員說，自己過去是個上班族，後來為了穩定收入轉考公職，卻發現工作起來比以前還累，甚至直言「CP值沒有以前上班高」，而網友則建議他可以轉考其他職務或者離職。

大夜班薪水5千值得嗎？ 過來人苦勸：現在體檢都紅字

由於工作性質不同，除了常見的日晚班制，還有些工作需要大夜班人員共同協作。然而，就有一名網友好奇發問「日班轉大夜班薪水只有5千元的話，值得嗎？」，貼文一出，沒想到竟得到網友一致勸退的答案。

熱門新聞

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

等了十多年！ 捷運民汐線第二期通過環評 拚2年後動工

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。