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「月休八天賺不到2.8萬」打工就好？ 網曝關鍵：福利保障不夠
近年社會新鮮人薪資普遍偏低，加上今年受疫情影響，不少年輕人找工作處處碰壁。有網友近期發文分享，試算薪資，他表示如果一個月休八天，仍賺不到2.8萬，薪資比打工的錢來得少，原PO建議大家不要委屈自己去做，不過網友一看到文章後，紛紛表示這樣計算根本不準確，加上打工的福利和保障不會比正職來得多。
原PO在「Dcard」發文，他說自己是護理師，上夜班的話月薪大約6萬初，不過在找相關工作的時候，發現人力銀行上非醫療業的薪資讓他大開眼界，所以想到用基本公式試算，發現許多行業的薪資都不達2.7萬元，原PO以月休八天、一個月上班22天計算，再乘上時薪158元，得出月賺27808元，他說「月薪27808元以下，真的不要委屈自己去做，比打工的錢還要少」。
對此，網友則紛紛留言，「不是這麼說的吧，月薪還包括了勞保、福利、年終什麼的，時薪只要沒來，正職人員夠就不會有薪水，而且打工仔10個裡面有11個沒勞保」、「問題是打工不保障時數，旺季過後被砍班機率很大喔」、「哪個老闆會用這種方式請員工啊，而且時薪制就代表是排班的啊」、「重點你有可能每個班都八小時或是只休八天嗎」。
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