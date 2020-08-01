「月休八天賺不到2.8萬」打工就好？ 網曝關鍵：福利保障不夠

現在高學歷時代，許多人都擁有大學甚至以上的文憑，擁有一技之長就顯得更為重要，而許多勞力性工作有所謂的師徒制，學經歷不高的人就會選擇當學徒來獲得技能，一名網友就分享自己的經驗和看法，他表示自己曾經歷過學徒階段，如今熬出頭後再回頭看，語重心長地奉勸年輕人「有經濟壓力的人不要去做學徒一職」。

2020-07-31 10:51