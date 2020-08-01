男子工作四年憤怒離職 網看「離職單」傻眼：霸氣十足

有些人工作一段時間後，便萌生出離職的想法，想要轉換跑道或工作太操勞等原因都有可能。有位網友近期上網發文，表示自己的工作是搬運餐飲設備的技師，工作四年已經快30歲，身體負擔不了只好離職，不過網友們一看原PO離職單上的說明皆傻眼，直呼原PO寫得理由相當霸氣。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示自己每天汗流浹背搬著餐飲設備在外面東奔西跑，工作四年自己已快30歲，因為工作的關係，全身骨頭感覺快散掉，腰每天都痠痛，不過辛勤工作一段時間，工資仍然沒有長進，他說「我家關老爺昨晚託夢給我，要我速速離開，此公司不可留」。

原PO在離職單的說明欄寫道「工作多又雜，薪水低，又東趕西趕，要員工開慢又一直問何時能抵達下一家，空口說大話、畫大餅，忍受四年的大餅，離職剛好」，而貼文一出後，網友紛紛留言，「寫個生涯規劃就走了，寫著一堆沒人會看」、「其實老闆看了也是不痛不癢」、「霸氣十足」、「說的蠻好的，說出每ㄧ位做工廠員工的心聲」。

不過有部分網友仍勸原PO離職原因寫得婉轉一點，為自己留一點餘地，「有句話好像是這麼說的：人情留一線，日後好相見」、「如果公司小有規模或者以後想繼續待在相關產業之類很多情況下，其實不用寫得這麼明白，因為很可能會互相流傳」、「確實太直白了，勸你收一點為自己留一點餘地」、「好聚好散啦」。