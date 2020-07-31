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遭主管約談！同事「超瞎投訴」她傻眼 萬人嘆：職場生態

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友被同事投訴後遭到主管約談，上萬網友聲援嘆「職場生態」。示意圖／ingimage
一名女網友被同事投訴後遭到主管約談，上萬網友聲援嘆「職場生態」。示意圖／ingimage

職場上如何跟同事、主管相處，對不少人來說是一大難題。日前一名女網友被主管約談，原因是有同事投訴她「準時下班、連假不主動加班、抓到空閒就滑手機」，無言指控讓她心裡大翻白眼，貼文引起廣大網友迴響，眾人直呼「職場生態就是這樣」。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，自己被同事投訴「準時下班、連假不主動加班、抓到空閒就滑手機」，而對方是「每天忙到最後一個下班、連假都來加班、有空不敢滑手機除了回覆訊息」，由此可見雙方是不同的上班狀況。

原PO向主管說明，自己從不遲到早退，資料也都按時繳交，同事把不想做的工作丟給她，她也沒有怨言，而且放假不就是不用上班，為何要進公司假裝加班，「再來（工作）訊息都在手機裡能不看嗎？還是手機都鎖起來然後我都不看不回」，原PO自認問心無愧，對得起這份薪水。

原PO表示，對方覺得她閒，那兩人可以交換業務，主管有向該名同事提議不過秒被拒絕，「所以約談結論是公主病發作，看她還跟我假裝要好聊天，真心覺得超噁心，不過很慶幸自己有位好主管」。

貼文一出，吸引萬名網友留言回應，「最討厭的就是這種人，假掰」、「妳忘了說一點，在正常上班時間完成叫效率，在下班時間加班不見得是努力，有可能是能力太差或太摸魚，那叫浪費資源」、「女性職場比男性職場深奧太多太多」、「雙面人真的很反感」、「工作重點就是不要得罪小人」、「幸好遇到好主管」、「妳同事奴性也太重，還外加心機重」。

職場 爆怨公社

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