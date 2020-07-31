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在台北當10年公務員能存多少錢？ 網友不看好：快調回去較好

聯合新聞網 / 綜合報導
當公務人員究竟能不能存到錢？網友紛紛提出不同見解。 圖／ingimage
當公務人員究竟能不能存到錢？網友紛紛提出不同見解。 圖／ingimage

考公職一直都是許多人心中的目標，畢竟擁有鐵飯碗才有保障，但即使當上公務員，究竟能存有多少積蓄還是個問題，一名網友發文敘述表弟考上了高普考，離鄉背井北上當公務員，但他很好奇若當了10年公務人員能存多少錢？雖然有鄉民不看好能存錢，但也有人認為善加規劃還是存得了錢。

原PO在PTT寫道表弟從科大畢業後苦讀了2、3年才考上高普考，錄取消息一出讓舅媽相當興奮，而表弟也因此離開中南部到台北市當高考公務員，不過原PO卻很好奇若當公務人員10年到底可以存多少錢？如果有考慮要買房子的話，公職薪水扣掉學貸，剩下的錢是不是很難買房？這讓原PO很猶豫要不要把事實告訴舅媽。

貼文引起鄉民們兩極看法，不看好的人認為「台北租屋、吃飯的錢，比其他縣市多一截，快調回去比較好」、「來台北當高考公務員扣掉房租還低於普考薪水」、「公職平均年薪70萬up只比民間企業多一點，但如果你只能看到這一點，那你還是留在民間企業好了」、「北市公務員還想存錢喔」、「結婚生子，10年月光俠吧」、「如是高考一個月4萬多，養得起自己而已吧」。

但也有網友不以為然，認為薪水不管多少都還是存得了錢，「在這版被洗臉，但現實是至少能贏一半以上的人了」、「第一年不算，之後每年存50萬，10年差不多500萬吧」、「在台北市喔，可能100萬吧」、「領多少都能多存一萬塊」。

PTT 公務員

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