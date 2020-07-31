他以自身經驗勸「有經濟壓力的人不要去做學徒」 網友讚中肯

現在高學歷時代，許多人都擁有大學甚至以上的文憑，擁有一技之長就顯得更為重要，而許多勞力性工作有所謂的師徒制，學經歷不高的人就會選擇當學徒來獲得技能，一名網友就分享自己的經驗和看法，他表示自己曾經歷過學徒階段，如今熬出頭後再回頭看，語重心長地奉勸年輕人「有經濟壓力的人不要去做學徒一職」。

這名網友在臉書「爆怨公社」貼文表示學徒是適合沒有經濟壓力、書讀得不好、未來無法靠學歷坐辦公室吹冷氣工作賺錢、認清自己不是讀書的料、想讓自己未來更好、努力以勞力來得到能與高學歷收入匹敵的職業，「不要做了學徒又要抱怨薪水少、工作辛苦、師傅不教、老闆不好」。

他舉例說做工是領日薪，一天1500元比學徒高，但經過10年、20年後還是最低階的工，而且還不是每天都有工作；若以時薪制的工作來比，一小時158元還是比學徒高，但兩者都是臨時性質的職缺，幾十年過去還是沒有成長空間，就算升上管理職，隨時也會因生意不好或公司營運方針改變而收攤。

原PO說許多人不了解學徒的工作，以為師傅教導是義務、搬工具做打雜不合理、領基本薪資不合理，因為做工的日薪或其他職業的時薪都比較高，但他認為學徒薪水確實最低、最辛苦，但幾年後熬出頭了，許多老闆就會捧高薪搶著要，「但誰要教您？您有繳學費嗎？這個世界上只有老師有義務教而已，師傅也是來上班的，懂嗎？」

原PO不客氣的說「會有薪水是因為您有付出勞力，但出事是老闆跟師傅扛，學徒只要拍拍屁股走人就好，這是學徒跟學生最大的差別」。他感嘆的表示現在能成為師傅、老闆的人，所承受過的人生經歷是其他人所承受不起的，他回想起20年前的自己，被欺負還不懂得吭聲，只能傻傻的任勞任怨，但也因為這樣讓他更能承受一般人無法承受的壓力與勞力。

貼文一出獲得許多網友的認同，「難得有一篇看得清事實的」、「真的，有壓力經濟絕對不要當學徒，你眼前都快過不去了，還看到20年後？」、「你說的很好，因材施教」、「現在年輕人的思維，錢到位在說，但本身的態度爛的可以」、「十分認同，吃不了苦，享受不了果實的」、「說真的好！但是我覺得學徒要用心學，師父也要放功夫教」。

還有也是學徒的網友分享自身經驗，「我從學徒一天9個小時起沒加班費，從一包水泥開始搬起，日領1千熬到現在11年了，現在月收不好說」、「真的，我30幾歲才開始當學徒，一天1200開始，自家人就是老闆，收垃圾撿垃圾是正常的，師傅不要做的自己做」、「17年前出來學徒一天800塊而已，現在一天2800」。