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勞動部今公告 役男退伍就業穩定也有3萬獎勵金

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

今年疫情衝擊就業市場，為搶救今年應屆大專院校畢業生，勞動部在6月中旬啟動「青年就業獎勵計畫」，凡29歲以下的應屆畢業生若在年底踏入職場，在同一家公司穩定就業滿半年，就可領3萬元獎勵金，但計畫上路後，引發民眾抨擊畢業役男無法適用，勞動部今公告，今年1月15日後退伍的青年可申請「青年職得好評計畫」，同樣能領總共3萬元的就業獎勵金。

為提高應屆畢業生求職意願，勞動部開辦「青年就業獎勵計畫」，針對今年應屆畢業、15到29歲青年提供最高3萬元就業獎勵，應屆畢業生只要在6月15日至9月30日間就業，連續受僱於同一雇主滿3個月，就先發給2萬元就業獎勵金，如持續受雇於同一雇主滿6個月，再加發1萬元。

不過，計畫上路後，不少民眾抱怨男性應屆畢業生卡在兵役役期，服役4個月後，已超出計畫限制的就業時間，該計畫等於排除役男適用。勞動部也為此表示將再研議放寬條件。

根據勞動部今公告內容，將役男就業獎勵規定納入現有的「青年職得好評計畫」，但原本「青年職得好評計畫」規定需連續失業6個月以上，經過深度就業諮詢後在3個月內順利就業，且連續受雇同一雇主滿3個月，才可申請3萬元的尋職就業獎勵金，今則修正讓役男不用符合失業6個月的條件，只要1月15日後退伍且申請計劃時已退役且未就業者，都可在明年6月30日前申請。

根據勞動部勞動力發展署統計，截至昨天，已有3萬7085人申請青年就業獎勵計畫。

青年 勞動部 役男

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