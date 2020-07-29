面試為何必看公司廁所？會議室也藏玄機 這種鐵定沉淪

不少大學畢業生近日忙著面試投入職場，無不希望能夠避開各種地雷公司，拿到一份「夢幻工作」。然而面試階段應該要如何明辨出好公司？有過來人就給出了數點建議，其中廁所、會議室、分機表都是重點之一，攸關錄取後的工作優劣，千萬不能疏忽。

在PTT上一名正在密集求職的人發文，已經面試了不少家公司，下周還會持續進行面試，想請問大家有沒有什麼秘訣，有助於篩選出一間好公司？一名過來人特地回了一篇文解答，「好公司」有很多種，但他的定義是「表裡一致」，這樣的公司水準都不會太差。該名網友也點出了數個關鍵，囊括面試前的準備工作到面試中的觀察，讓求職者們有更多參考依據。

其中「廁所理論」意外吸引大家的目光，原po提醒面試前後要記得去借廁所，「一定是清潔人員打掃的才會比較乾淨」，若是由員工兼差打掃，不推給菜鳥要給誰？錄取後就會變成自己的工作。分機表能看出公司組織、單位大小，甚至特殊部門人員的名字是否相似，可以推論出家族企業或裙帶關係多寡。

而會議室通常會擺設公司的相關產品，填寫資料時可以多瞄幾眼，想想看和自己應徵的職缺有何關聯，是否符合「表裡一致」。此外還要注意是不是有專用的會議桌、投影幕、椅子等器具，若沒有會議室取而代之的是泡茶聊天的茶几，「這種老闆遇到問題十個有九個想用泡茶喬事情」，如此一來公司肯定沉淪。

網友看到會議室的分析，紛紛表示「中肯」、「見微知著」、「很認同，我前公司就是這樣」。