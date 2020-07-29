他棄爽缺考公職求穩定 入職後「累得跟狗一樣」喊：CP值不高

不少人追求穩定的工作會投入公職考試，不過卻有公職人員說，自己過去是個上班族，後來為了穩定收入轉考公職，卻發現工作起來比以前還累，甚至直言「CP值沒有以前上班高」，而網友則建議他可以轉考其他職務或者離職。

有位公職人員在Ptt WomenTalk表示，以前還沒考上公職前的月薪是28000左右，雖然薪水不高但上班輕鬆又能每天準時下班，上班真正有在做事時間不到半小時，其他時間幾乎都在上網打發時間，甚至閒到還能帶發票去公司對獎。不過後來原po認為，公職相對穩定也猜想工作不會太忙便轉投入公職工作，月薪實領也有3萬出頭，沒想到入職後他才發現工作從早忙到晚又身心疲憊，不禁直言「工作累得跟狗一樣，CP值沒有以前上班高」。

對此網友則建議原po離職或是再考別的職務，「離職，找民間工作或去做自己喜歡的事」、「離職啊，高考都有人離了」、「把公職想得太美好，忙才正常，不適應就辭職」、「繼續往上考阿」、「在職期間準備考其他的」。不過也有人提到公職人員相當看年資，熬過就會比較輕鬆，「我朋友也公職，一開始也很忙，最近開始怠惰」、「撐過那段時間後就能準時下班了啦」。