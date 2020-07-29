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大夜班薪水5千值得嗎？ 過來人苦勸：現在體檢都紅字

聯合新聞網 / 綜合報導
不少工作需要大夜班人員共同協作，但薪資該如何計算才合理也引發熱議。圖片來源／ingimage
不少工作需要大夜班人員共同協作，但薪資該如何計算才合理也引發熱議。圖片來源／ingimage

由於工作性質不同，除了常見的日晚班制，還有些工作需要大夜班人員共同協作。然而，就有一名網友好奇發問「日班轉大夜班薪水只有5千元的話，值得嗎？」，貼文一出，沒想到竟得到網友一致勸退的答案。

一名網友在PTT八卦版PO文發問，有些人在學生時期經常會半工半讀，生活作息經常搞得跟上大夜班一樣，那如果這些人畢業出社會工作，「老闆說把你轉到大夜班做一樣的事情，但月薪5000，這筆交易划算嗎？」

貼文一出，隨即引發網友討論，不少網友一致認為「不值得，5000太少了，好歹8000」、「才5000超不值得，大夜班耶！」、「至少多1萬，不然免談」、「護理師的大夜加給是一天500，至少要多1萬才值得吧」、「我做大夜一年，生活規律，現在體檢都紅字」。

還有另一群網友表示，「除非你是要輪班那另當別論，輪班就真的傷身」、「固定上大夜還ok，輪班一下白一下夜就是看醫生了」、「健康無價」、「你可以調整過來都ok呀」、「身體撐得住嗎？」。

一名網友PO文發問「大夜班薪水5千元值得嗎？」貼文一出，隨即引發熱議。圖擷自PTT八卦版
一名網友PO文發問「大夜班薪水5千元值得嗎？」貼文一出，隨即引發熱議。圖擷自PTT八卦版

薪水 勞基法 上班族

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